А.Калинин: число субъектов микробизнеса в РФ растет. Это, безусловно, успех

XXI-й Петербургский международный экономический форум продолжает свою работу. Президент "Опоры России" Александр Калинин в интервью радио Sputnik в рамках ПМЭФ рассказал о развитии малого и среднего бизнеса в РФ.

В северной столице России 1-3 июня проходит XXI-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

В ПМЭФ традиционно принимают участие первые лица государств, члены российского правительства, руководители регионов и крупнейших российских и мировых компаний, видные общественные и политические деятели.

В этом году особое внимание уделено ключевым темам, связанным с анализом основных трендов глобальной экономики, вопросам российской деловой повестки, а также проблематике человеческого капитала как одного из ключевых векторов развития.

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин в интервью радио Sputnik в рамках ПМЭФ рассказал о развитии малого и среднего бизнеса в России.

"Третий год подряд перед основным форумом проводится форум малого и среднего бизнеса. В этом году мы зафиксировали беспрецедентное участие иностранных делегаций именно в нулевой день, то есть вчера. Вчера на пленарном заседании был первый вице-премьер Игорь Иванович Шувалов. Оно было посвящено моде на занятие малым бизнесом. Речь шла о популяризации предпринимательской деятельности, потому что все бизнес-объединения, все предприниматели, уверены: только когда в массовом сознании предпринимательство будет престижно, почетно, интересно, люди пойдут в малый бизнес. Создание атмосферы созидания в обществе, привлекательности предпринимательства, самореализации миллионов людей именно на почве малого и среднего бизнеса – вот это нужно сейчас продвигать, с нашей точки зрения, помимо всей прочей повестки, которую мы вчера обсуждали", – сказал Александр Калинин.

По его словам, за прошедшие два года в России регуляторика в отношении микробизнеса была значительно улучшена.

"Это подтверждается тем, что за последний год на 10% выросло количество субъектов микробизнеса в России. И если еще в прошлом году это было порядка 5,5 млн субъектов, то теперь это почти 6 млн. Это значит, что почти 500 тысяч новых предприятий в течение года открылось. Мы много говорили о том, что это, безусловно, успех. И это отмечали наши китайские и европейские коллеги", – отметил Александр Калинин.

При этом он обратил внимание, что в развитии бизнеса не последнюю роль играют образовательные программы. Так как рынок постоянно развивается.

"Сейчас такое время, когда очень быстро меняется ситуация на рынке. И некоторые модели, которые работали много лет, перестают работать. Люди вынуждены выходить из бизнеса. К примеру, формат магазинов "у дома", огромная конкуренция с сетями, многие разоряются. Какой-то капитал у них есть, но они боятся ошибиться, потому что не так много этого капитала, а куда идти они не понимают. И в связи с этим важны образовательные программы. Я бы обратил внимание этих людей на программу Российского экспортного центра для экспортеров. Она бесплатна, и этим нужно пользоваться. Я бы обратил внимание на программу по обучению, которую реализует Сбербанк вместе с корпорацией Google. Она тоже бесплатна…", – сказал Александр Калинин.

Аудиоверсия интервью будет опубликована позднее

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