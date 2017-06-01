Эксперт о патрулировании РФ арктических вод: таких кораблей еще не было

Северный флот РФ будет нести боевое дежурство в Арктике на регулярной основе, заявил командующий флотом Николай Евменов. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Александр Мозговой, Россия расширяет военно-морскую группировку в регионе.

Северный флот будет нести боевое дежурство под водой и в воздухе в различных районах Северного Ледовитого океана на регулярной основе, такая задача стоит перед флотом на вторую половину 2017 года, сообщил журналистам командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов.

"Мы на регулярной основе будем присутствовать в различных районах Северного Ледовитого океана, нести боевое дежурство под водой и в воздухе, обеспечивать безопасность судоходства на трассе Северного морского пути", – сказал он.

Наряду с этим, отметил Евменов, продолжится исследование и изучение Арктики. "Это целый комплекс гидрографических и океанографических работ, в том числе и научная деятельность по уточнению границ территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане", – отметил командующий.

В эфире радио Sputnik независимый военно-морской эксперт Александр Мозговой отметил, что в Арктике Россия возобновляет ту деятельность, которую активно проводил Советский Союз.

"В годы "холодной войны" Арктика, конечно, патрулировалась с воздуха и под водой. Как раз воды подо льдами Северного Ледовитого океана были активной ареной "холодной войны". Там действовали американские, британские и советские подводные лодки. Естественно, и с воздуха велось наблюдение. Для этого существовали соответствующие самолеты: Ту-142, Ил-38 и так далее. После крушения Советского Союза эта деятельность если и не была окончательно свернута, то, во всяком случае, была сильно ограничена. Сейчас она возобновляется: подводные лодки и авиация по-прежнему контролируют воды, прилегающие к территории России в арктическом регионе", – рассказал Александр Мозговой.

По словам эксперта, в дополнение к патрулированию Арктики под водой и с воздуха ВМФ России приступит в скором времени и к надводному патрулированию.

"В этом году должен вступить в строй ВМФ вспомогательный ледокол "Илья Муромец", который достраивается сейчас на Адмиралтейских верфях. Он будет заниматься проводкой исключительно военных кораблей и судов в арктических водах. В этом году заложен первый ледокольный патрульный корабль. Таких кораблей в составе советского и российского флота никогда не было. Он будет нести мощное артиллерийское и ракетное вооружение", – заключил Александр Мозговой.

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