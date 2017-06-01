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А.Торкунов: "истерика" Запада заслуживает от России лишь иронию

16:4201.06.2017
(обновлено: 16:44 01.06.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкРектор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий ТоркуновРектор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Утверждая свои суверенные права, РФ вызывает раздражение на Западе, и старые фобии приобретают "дикое" выражение. Такое мнение в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и радио Sputnik в рамках ПМЭФ выразил ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов.

В северной столице России проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов. В этом году он продлится с 1 по 3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Президент РФ Владимир Путин традиционно провел встречу на полях ПМЭФ с руководителями российских и зарубежных информагентств. Открывая беседу, он отметил, что в этот раз она проходит не в вечернее время, как раньше, а днем.

На встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума российский лидер выразил надежду, что русофобские настроения на Западе не продлятся долго, так как такая политика контрпродуктивна и вредна, в том числе и для ее инициаторов.

Ректор МГИМО МИД России, российский историк, политолог и дипломат Анатолий Торкунов в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и радио Sputnik в рамках ПМЭФ отметил, что русофобские настроения на Западе имеют исторические корни.

"Конечно, Петербургский экономический форум не то место, где нужно говорить о русофобии, поскольку мы видим здесь огромное количество зарубежных гостей, готовых не только сотрудничать, но и осуществлять взаимовыгодные экономические проекты. Но, тем не менее, я согласен, что какие-то очень старые фобии, которые возникли давно и имеют исторические корни, сегодня появились на поверхности, причем в совершенно диком выражении. Формы совершенно уродливые", – сказал Анатолий Торкунов.

По его словам, на Западе всегда существовало два мифа в отношении России.

"Вообще этот термин (русофобия) в общественный словарь внес Тютчев – наш замечательный поэт и дипломат, который говорил о русофобии как об инстинктивном страхе Запада к России из-за ее огромной материальной силы из-за ее просторов, размеров… Всегда существовало два мифа. Это православный экспансионизм, что вообще, на мой взгляд, даже дико звучит. И есть еще один старый миф, он связан с российским "варварством". С тем, что в России всегда существовала так называемая "татарская вертикаль", унаследованы были ханские, времен золотой орды, манеры руководства и т.д. … Русофобия всегда была мифологией, которая приобретала пропагандистское звучание на разных этапах", – отметил Анатолий Торкунов.

По мнению дипломата, на "истерику" Запада Россия должна отвечать сдержанностью и не без иронии.

"Россия, утверждая свои суверенные права, утверждая свое права на громкий голос в международных делах, в решении самых злободневных проблем, сегодня вызывает раздражение определенных кругов политического класса Запада, прежде всего, американских. Надо это признать. В Европе тоже достаточно тех, кого можно условно назвать русофобами. И поэтому все эти страхи, все эти фобии сегодня выливаются вот в такую оголтелую совершенно пропагандистскую кампанию. Я, прожив уже достаточно большую жизнь и проработав не один год за рубежом, должен сказать, что даже в период, когда формально еще была "холодная война", такого никогда не было. Но с другой стороны, я читаю, что надо относиться к этому спокойно. Если там истерика, то мы должны отвечать на эту истерику сдержанностью. Эта истерика заслуживает иронию", – сказал дипломат.

В целом же Анатолий Торкунов уверен, что подобные настроения в западных странах рано или поздно сойдут на нет.

"Рассыплется этот краеугольный камень, я совершенно уверен в этом. Это все явление временное. Еще раз хочу сказать, что мы это все переживали и пережили благополучно. И здесь, я думаю, что у нас общество достаточно зрелое, чтобы понимать, что эта кампания направлена, в том числе, и на то, чтобы расколоть наше общество. Мы в этих условиях можем жить, развиваться и жить неплохо", – считает дипломат.

Аудиоверсия интервью будет опубликована позднее

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