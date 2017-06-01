Мнение: Киев пошел на прекращение огня в Донбассе, так как "получил по шее"

Прекращение огня, которое действует в Донбассе с полуночи, в целом соблюдается, хотя зафиксированы и отдельные нарушения. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что согласие Киева на прекращение огня – это вынужденный шаг.

Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня после вступления в силу с полуночи 1 июня очередного перемирия в Донбассе, заявил журналистам в четверг представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"С 00.00 часов (совпадает с мск) нами были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков", – сказал представитель оборонного ведомства ДНР.

Ранее было объявлено, что стороны конфликта договорились о прекращении огня. "Была достигнута договоренность с украинской стороной о бессрочном прекращении огня с 00:00 (мск) 1 июня", – сказал представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации Руслан Якубов.

Украинские силовики со своей стороны заявили, что получили приказ о прекращении огня только на одни сутки. "Тридцать первого мая руководство ВС Украины отдало распоряжение командирам всех уровней о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов в период с 00:00 часов 1 июня 2017 года до 00:00 часов 2 июня", – говорится в сообщении пресс-центра штаба военной операции ВС Украины в Facebook.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik отметил, что прекращение огня является безусловно положительным фактом – но оно должно было стать постоянным сразу после заключения Минских соглашений.

"Возникает вопрос: а что делала Украина до этого по соглашениям "Минск-2"? Стрельба должна была быть прекращена еще по этому соглашению. И своим последним приказом они (украинские силовики) только подчеркнули, что до этого приказы о прекращении огня не отдавались. И мы не будем также забывать зимние радостные признания украинской стороны, что они воюют так называемыми "лягушачьими прыжками". То есть, они по сути к сегодняшнему моменту захватили ранее никем не контролируемые зоны (вдоль линии разъединения), постоянно приближаясь к территориям (самопровозглашенных) ДНР и ЛНР, которые выполняют Минские соглашения и пытаются наладить мирные переговоры, не выходя за рамки того, что положено по "Минску-2", – сказал Вадим Колесниченко

По его мнению, согласие украинской стороны на прекращение огня – это вынужденный шаг.

"Украинская сторона демонстрирует свои якобы миролюбивые настроения, свое якобы намерение соблюдать "Минск-2", потому что "получили по шее" от иностранных спонсоров: дескать, вы показывайте миру, что хотя бы что-то делаете. И не нужны никакие "крокодиловы слезы", что вас, дескать, "террористы" обстреливают. Потому что в мире уже открыто признают, что никакая это не "антитеррористическая операция" – а украинские регулярные армейские части убивают мирное население", – заключил Вадим Колесниченко.

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