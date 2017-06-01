Д.Панкин: ЕАЭС – динамичная структура с высокой степенью интеграции

Председатель правления Евразийского банка развития Дмитрий Панкин в интервью радио Sputnik в рамках ПМЭФ рассказал об интеграции стран в рамках Евразийского экономического союза, а также о главных задачах ЕБР.

В северной столице России 1-3 июня проходит XXI-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

В ПМЭФ традиционно принимают участие первые лица государств, члены российского правительства, руководители регионов и крупнейших российских и мировых компаний, видные общественные и политические деятели.

В этом году особое внимание будет уделено ключевым темам, связанным с анализом основных трендов глобальной экономики, вопросам российской деловой повестки, а также проблематике человеческого капитала как одного из ключевых векторов развития. Не останется без внимания и сфера научных достижений и технологий, оказывающих все более заметное влияние на нашу жизнь.

Перспективами взаимодействия стран ЕАЭС и интеграции внутри союза в интервью радио Sputnik в рамках ПМЭФ поделился председатель правления Евразийского банка развития Дмитрий Панкин.

"ЕАЭС – динамичная структура с более высокой степенью интеграции (чем СНГ). Интеграция работает, есть определенный прогресс. Но в то же время есть много сложностей, идет все очень медленно. Допустим, объем прямых инвестиций между нашими странами впервые за последние четыре года несколько увеличивался. Но все равно он остается в 17 раз меньше, чем прямые инвестиции других стран в страны ЕАЭС", – сказал Дмитрий Панкин.

Он также отметил огромную роль банковской системы, инвестиционных компаний в сотрудничестве и в развитии Евразийского экономического союза.

"Финансовая система – это основа интеграции, нужны общие инвестиционные проекты, общие торговые потоки, поэтому, здесь главная задача нашего банка, поставленная Советом перед банком – дофинансировать инвестиционные проекты, интеграционные проекты. Честно говоря, сложно искать сейчас проекты, особенно в сфере инфраструктуры, но, тем не менее, что-то есть. Считаем очень важным продолжить транспортные проекты, например, дорога Казахстан-Россия. Сейчас очень важно установить эти транспортные коммуникации до границ Казахстана, и мы сейчас рассматриваем несколько проектов: на территории Татарстана скоростные дороги, ЦКАД вокруг Москвы, очередная кольцевая дорога – это тоже часть этого магистрального пути, поскольку она позволит разгрузить Москву. Такие вот интересные проекты", – отметил Дмитрий Панкин.

Аудиоверсия интервью будет опубликована позднее

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