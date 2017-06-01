А.Репик: "японская повестка" ПМЭФ стала уже традиционной

Президент Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик в интервью радио Sputnik в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал о потенциале и развитии российско-японских отношений.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал в четверг, 1 июня: он продлится три дня и примет на своей площадке более 12 тысяч участников. В этом году форум во второй раз пройдет в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум", площадь которого в три раза больше, чем у комплекса "Ленэкспо", где форум проходил до 2016 года.

ПМЭФ проводится с 1997 года, с 2006 года он проходит под патронатом и при участии президента России. Учитывая масштабность форума, его заслуженно можно считать главным экономическим событием года.

В интервью радио Sputnik в рамках ПМЭФ президент Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", председатель Российско-Японского делового совета Алексей Репик поделился своим мнением о перспективах российско-японских отношений.

"Японская повестка ПМЭФ стала уже традиционной. Если два года назад всем это казалось какой-то экзотикой – что делают японцы на Петербургском международном экономическом форуме? Все привыкли больше к европейским, американским и китайским партнерам. А сейчас уже мы не можем себе представить деловую программу форума без японского направления. И буквально завтра мы сможем насладиться обществом и ключевых министров, руководителей правительства Японии и глав японских компаний", – сказал Алексей Репик.

Он также поделился планами на будущее в рамках развития российско-японских отношений.

"Через месяц мы вместе с (первым вице-премьером РФ) Игорем Ивановичем Шуваловым будем открывать в Японии то, что ждали две страны на протяжении всей истории – двусторонний год. Следующий год – это год России в Японии и год Японии в России. Сразу после этого мы полетим в Екатеринбург на "Иннопром". На "Иннопроме" – сотни японских компаний, в том числе очень маленьких, будут представлять свою продукцию, и будут предлагать сотрудничество", – сказал Алексей Репик.

Аудиоверсия интервью будет опубликована позднее

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