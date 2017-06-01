Эксперт о новых данных по Ту-154: обращает на себя внимание одна деталь

Минобороны РФ назвало возможную причину крушения самолет Ту-154 над Черным морем. Катастрофа могла произойти из-за нарушения ориентировки в пространстве и ошибки пилота. В эфире радио Sputnik выводы комиссии прокомментировал авиаэксперт Виктор Прядка.

Российские военные назвали возможную причину крушения самолета Ту-154, произошедшего 25 декабря 2016 года над Черным морем в районе Сочи. По данным Минобороны, катастрофа могла случиться из-за ошибки пилота.

"По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном", – сообщили в Минобороны.

Там сообщили, что комиссия не выявила нарушений действующих требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза. Кроме того, не было установлено никаких нарушений правил заправки самолета в аэропорту Сочи.

Впрочем, ставить точку в расследовании причин катастрофы пока рано. Следственный комитет продолжает расследование причин трагедии.

В начале мая источник РИА Новости рассказал, что следствие по уголовному делу продлили до 25 июня. При этом даже эта дата не является окончательной. В конце апреля официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала журналистам, что причины крушения самолета назовут только после проведения всех необходимых летно-технических экспертиз.

Гендиректор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка в эфире радио Sputnik прокомментировал выводы комиссии.

"На практике это означает, что летчики при наборе высоты допустили превышение угла атаки самолета. Произошел срыв потока, набегающего с крыла, самолет вошел в штопор и разбился. Но все-таки представляется, что это может быть только одна из причин в совокупном спектре других причин", – сказал Виктор Прядка.

По его мнению, обращает внимание деталь, которая подтверждает выводы об ошибке пилотирования.

"Когда самолет начал выходить на критические режимы, командир корабля сказал о закрылках. Возможно, было решено взлетать с закрылком, выпущенном в промежуточное положение 15 градусов. Это положение дает перетяжеленному самолету держаться в воздухе на взлетно-посадочных режимах. А когда после крушения самолет подняли, то закрылки были в убранном положении. Здесь возможно, что второй пилот закрылок убрал сразу в положение, соответствующее крейсерскому полету. В этом случае была потеряна подъемная сила. Но это характерно для самолета с перегрузом", – отметил эксперт.

Ту-154 Минобороны РФ, вылетевший в Сирию из Москвы, разбился вскоре после дозаправки в Сочи 25 декабря прошлого года. На борту самолета находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля Александрова, девять сотрудников российских телеканалов (Первый канал, НТВ и "Звезда"), а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

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