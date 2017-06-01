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Мнение о шутке Клинтон про опечатку Трампа: уже сложно избавиться от клейма

10:1401.06.2017
(обновлено: 10:18 01.06.2017)
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© AP Photo / Matt RourkeДональд Трамп и Хиллари Клинтон во время первых президентских дебатовДональд Трамп и Хиллари Клинтон во время первых президентских дебатов
© AP Photo / Matt Rourke
Хиллари Клинтон в шутку предположила, что загадочная опечатка президента США Дональда Трампа в Twitter – "тайное послание русским", пишут СМИ. Политолог Никита Данюк в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Клинтон пытается уплотнить связку "США-Россия".

Хиллари Клинтон, проигравшая Дональду Трампу президентские выборы 2016 года, в шутку предположила, что загадочная опечатка Трампа в Twitter – "тайное послание русским", пишет газета Hill.

"Я подумала, что это тайное послание русским", – сказала Клинтон в ходе Code Conference в Калифорнии. "У вас недостаточный уровень допуска, чтобы знать, что такое covfefe", – добавила она, обращаясь к аудитории.

Люди на фоне американского флага
© AP Photo / Gerald Herbert
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В среду, 31 мая, Трамп написал: "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе", не закончив свою мысль. Судя по всему, предполагалось слово coverage ("освещение"). Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален. Запись Трампа успела набрать более 150 тысяч лайков, еще 120 тысяч читателей ретвитнули ее.

Загадочное слово covfefe за день стало самым популярным хештегом в американском Twitter. Между тем, официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил: "Я думаю, президент и узкая группа людей точно знают, о чем шла речь".

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в эфире радио Sputnik отметил, что в информационном пространстве США продолжают обсуждать тему якобы вмешательства России. И заявление Хиллари Клинтон – не исключение.

"В информационном пространстве в США постоянно вбрасываются тезисы о том, что Дональд Трамп и члены его команды якобы имеют связи с Россией. При этом никаких фактов, что Россия влияет как-то на политические процессы в США, до сих пор предоставлено не было. Дональд Трамп сейчас находится в уязвимом положении: постоянные атаки на него, на его команду, постоянные вбросы о том, что он связан определенными обязательствами с русскими, настолько растиражированы, что избавиться от этого клейма, от этого ореола – что он якобы является человеком, зависящим, в том числе, от России – очень сложно. И Хиллари Клинтон даже в такой шутливой манере пытается еще больше уплотнить эту связку: США – Россия, Дональд Трамп – Владимир Путин", – сказал Никита Данюк.

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