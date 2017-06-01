Мнение: план США расширить санкции против РФ основан на слухах и домыслах

В сенате США предложили расширить санкции против России. Профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik отметил, что предлагаемые меры уже граничат со здравым смыслом, но и это не предел.

Американские сенаторы представили новый законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении России. Авторами выступили глава сенатского банковского комитета республиканец Майкл Крапо и старший демократ в комитете Шеррод Браун.

Согласно их заявлению, которое цитирует агентство Блумберг, законопроект, в частности, предусматривает введение санкций против "коррумпированных российских представителей", против людей, причастных, по мнению его авторов, к нарушениям прав человека, к поставкам оружия правительству Сирии и к злонамеренной киберактивности в интересах российских властей. Предполагаются также новые санкции против тех, кто пытается обойти уже действующие. Кроме того, предполагается ввести новые санкции против российских предприятий в сфере добычи полезных ископаемых, металлургии и железных дорог.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев считает, что предлагаемые меры уже граничат со здравым смыслом.

"Объединение в сенатском комитете двух сенаторов – республиканца и демократа – говорит о том, что все, что связано с нашей страной, ее участием в разрешении сирийского кризиса, украинского конфликта, затмевается особой "любовью" к нашей стране. Все обрастает какими-то слухами, домыслами: тут и "кибератаки", "влияние на выборы" и так далее. Как говорится, маразм крепчает. По-другому назвать невозможно", — сказал Александр Гусев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, и даже это еще не предел.

"Сначала сенатор Джон Маккейн предложил целую серию санкций, и тогда заявления кандидата, а затем и президента Дональда Трампа звучали диссонансом — он говорил, что вернется к рассмотрению санкций и, может быть, к их отмене. Но риторика меняется. На саммите G7 Трамп уже повторил слова (председателя Европейского совета) Дональда Туска о том, что санкции нужно расширить. Мол, уже и вину за сирийский конфликт нужно возложить на Россию. Поэтому мне кажется, что санкции будут продлеваться еще очень долго, будут расширяться. Сейчас планируют расширить список компаний, связанных со строительством железных дорог, атомных электростанций. Я уже не говорю о предприятиях оборонного комплекса. Так, что называется, еще не вечер", — отметил Александр Гусев.

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