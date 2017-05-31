Пражский политолог: многие чехи видят угрозу в политике США, а не в России

В Чехии многие граждане начали уставать от лицемерия и двойных стандартов Запада. Так прокомментировал в эфире радио Sputnik пражский политолог Ян Миклас итоги опроса, свидетельствующие о росте доверия к России в странах "Вышеградской четверки".

Международный республиканский институт (МРИ – базирующаяся в США НКО, признана Генпрокуратурой РФ нежелательной в России организацией) обнародовал неожиданные для многих итоги опроса общественного мнения в странах "Вышеградской четверки" (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша).

Опрос показал, что уровень доверия к России в странах "четверки" достаточно высок. К примеру, более четверти чехов считают, что Россия защищает и их традиционные ценности, а большинство хотело бы, чтобы Кремль стал гарантом их безопасности.

В Словакии эти показатели еще выше: 75% словаков считают, что Россия должна быть партнером по безопасности. Так же считают 59% чехов, 54 % венгров и 35 % поляков.

Пражский политолог Ян Миклас в интервью Sputnik-Чехия, которое также прозвучало в эфире радио Sputnik, выразил мнение, что итогам данного опроса вполне можно верить.

"Да, вопреки расхожему утверждению о "российской угрозе" растет число тех, кто видит угрозу в глобальной политике США, а не в России – и наоборот, думает, что Россия должна стать партнером по безопасности. Можно ли верить этим данным? Я знаю, какое сегодня настроение преобладает среди обычных граждан и отвечу кратко: данный опрос гораздо лучше отражает действительность, чем пропагандистские мантры о "российской угрозе"", – сказал Ян Миклас.

Он также отметил, что в его родной стране растет разочарование в западной прессе – и напротив, возрастает доверие к российским СМИ.

"Одна из причин популярности российских СМИ в Чехии заключается в том, что они как зеркало отражают лицемерие и двойные стандарты Запада, которые так очевидны в западных СМИ, в высказываниях политиков, прозападных активистов, некоммерческих организаций, в том числе в постоянно произносимых мантрах о "западных ценностях". Примеры? Один из них – так называемая свобода слова, которую в действительности превратили в "политическую корректность". А наиболее показательный пример недостоверности информации в западных СМИ и их двойных стандартов – новости из Сирии", – считает Ян Миклас.

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