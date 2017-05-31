Эксперт об отмене РФ ряда мер в отношении Турции: наступает "момент истины"

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перед началом шестого заседания Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перед началом шестого заседания Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых экономических мер в отношении Турции. В эфире радио Sputnik аналитик Игорь Николаев выразил мнение, что российским компаниям нужно готовиться к повышению конкуренции на рынке.

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене ряда экономических мер в отношении Турции, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства снял ограничения на наем турецких работников, которые действовали в России, и на работу турецких компаний в отдельных сферах.

Путин поручил МИД уведомить Анкару о частичном возобновлении соглашения об условиях взаимных поездок граждан, подписанного в 2010 году.

Также президент расширил список турецких граждан, которые смогут посещать Россию без виз. Теперь исключения касаются членов экипажей турецких самолетов, обладателей служебных паспортов, которые посещают Россию с краткосрочными командировками, и членов их семей. Исключения будут действовать только при условии принятия Турцией аналогичных мер.

Москва ввела ряд ограничений в отношении Анкары, в том числе и эмбарго на поставки продуктов, после атаки турецких ВВС на Су-24 в Сирии в ноябре 2015 года.

В эфире радио Sputnik директор Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев высказал мнение, что отмена санкций – это, в первую очередь, позитивное событие для турецкой стороны.

"Как известно, турецкие компании, в первую очередь строительные, достаточно широко были представлены на российском строительном рынке. И, конечно, уход с нашего рынка для турецких компаний стал серьезным ударом. Работали они здесь давно, масштабно еще с 1990-х годов, и достаточно много построили. Да и текущие проекты у них были. Поэтому, когда снова возвращаемся к возможности, чтобы строители из Турции здесь работали, то для турецкой стороны – это хорошо… Таким образом, у турецких компаний появился шанс вернуться масштабно", – сказал Игорь Николаев.

Аналитик добавил, что теперь российским компаниям придется готовиться к повышению конкуренции на рынке.

"Турецкие компании – прямые конкуренты на российском рынке нашим строителям. При этом строительство – одна из немногих отраслей, которая до сих пор пока из "минуса" не вышла… Наступает "момент истины": смогут ли наши строители "противостоять", когда возвращаются конкуренты. Но у них был период, чтобы подготовиться. Руководители страны не раз говорили о том, что время контрсанкций – не вечное, и нужно готовиться к тому, что конкуренция снова будет достаточно жесткой. Так что момент истины для наших строителей наступает", – заключил Игорь Николаев.

В начале мая президент Владимир Путин провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. После встречи Путин заявил, что сторонам удалось договориться о "комплексном решении" по снятию торговых ограничений. Соответствующее заявление стороны подписали 22 мая в Стамбуле. Подписи под документом поставили вице-премьеры двух стран Аркадий Дворкович и Мехмет Шимшек.

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