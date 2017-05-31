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Сенатор: высылка РФ молдавских дипломатов должна отрезвить "горячие головы"

18:3031.05.2017
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© Фото : АГН "Москва"Флаг на здании посольства Молдавии в МосквеФлаг на здании посольства Молдавии в Москве
© Фото : АГН "Москва"
Россия объявила персонами нон грата пятерых молдавских дипломатов. Сенатор Владимир Джабаров считает это неизбежной ответной мерой со стороны Москвы на действия правительства Молдавии. Мнением он поделился с радио Sputnik.

Россия высылает из страны пять молдавских дипломатов, говорится в сообщении МИД. Эти меры стали ответом на высылку российских дипломатов Кишиневом. Покинуть Россию предписано пятерым сотрудникам молдавского посольства. Они должны выехать из России в трехдневный срок.

При этом в ведомстве выразили надежду, что Кишинев осознает контрпродуктивность своих недружественных действий по отношению к России и "деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия".

Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Комментируя решение Москвы, президент Молдавии Игорь Додон заявил, что "отношения двух стран за 25 лет еще не находились на таком краю пропасти, как сейчас". По его словам, к этому привели безответственные действия молдавского правительства и парламентского большинства, которые "принимают решения не в интересах своего народа, а исходя из геополитических интересов западных кураторов". 

Посольство России в Молдавии в понедельник получило ноту об объявлении пяти дипломатов persona non grata. Как заявил премьер Павел Филип, такое решение принято на основе информации, полученной от спецслужб.  

Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации России Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik отметил, что высылка молдавских дипломатов – это неизбежная ответная мера со стороны Москвы на действия правительства Молдавии.    

"Реальная власть в Молдавии принадлежит правительству, правительство руководит спецслужбами и МИД – они приняли такое решение и в ответ – обычная, традиционная в таких случаях практика. Из Молдавии высылают пять наших дипломатов, в ответ мы высылаем пять молдавских. Я думаю, что это должно отрезвить "горячие головы" в Молдавии, которые принимали такое решение", – сказал Владимир Джабаров.  

При этом, как отметил сенатор, складывается впечатление, что высылка российских дипломатов стала для части молдавского руководства шагом во внутриполитической борьбе.

"Я думаю, что все это было вызвано, конечно, никакой не разведывательной, или какой-то другой (недопустимой) деятельностью наших дипломатов. Наверное, очень обеспокоило некоторых молдавских руководителей то, как г-н Додон общался с нашим руководством, что он приехал на 9 Мая в Москву, что с ним встречался наш президент, а позднее (на саммите ОЧЭС в Стамбуле) с ним встречался наш премьер-министр. Я думаю, что в свете предстоящих осенью парламентских выборов в Молдавии им очень хотелось досадить Додону и добиться, чтобы в обществе появился какой-то антироссийский настрой. Думаю, что обеспокоенные успехами Додона, его конкуренты пошли на то, чтобы попытаться как-то снивелировать  то, что происходило в последнее время в наших отношениях с Молдавией", – предположил Владимир Джабаров.

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