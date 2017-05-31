Эксперт о поставках в РФ овощей и фруктов из Сирии: торговля "ломает стены"

Одна из крупных торговых сетей РФ заключила контракт на поставку овощей и фруктов из Сирии, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik эксперт Михаил Беляев отметил, что расширение импорта из Сирии выгодно России как экономически, так и политически.

Майкопская компания "Адыг-Юрак" заключила годовой контракт с одной из крупнейших торговых сетей "Магнит" на поставку овощей и фруктов из Сирии, сообщают СМИ.

Как рассказал владелец "Адык-Юрак" Аслан Панеш, до конца лета компания собирается импортировать в Россию до шести тысяч тонн продукции, а в следующем году намерена выйти на импорт 80-90 тысяч тонн.

Планы по импорту фруктов и овощей из Сирии появились еще в марте 2016 года. Но тогда наладить поставки помешали проблемы с упаковкой и, как следствие – с качеством продукции. Теперь продукты будут упаковывать на сирийских предприятиях, но с применением российских материалов.

В эфире радио Sputnik главный эксперт аналитического агентства "ФинЭк" Михаил Беляев отметил, что в расширении импорта из Сирии есть как политическая, так экономическая выгода для России.

"Мы видим тут реальный политический компонент, который выгоден для нас. Во-первых, мы восстанавливаем давние связи с Сирией, которые у нас во внешней торговле зародились еще в 1960 году. Во-вторых, поскольку у нас есть интерес в этом регионе, то мы закрепляемся в нем еще и с помощью торговли. Как известно, торговля "ломает все стены". То есть, она закрепляет сотрудничество лучше, чем что-нибудь еще. Другой момент – у Сирии очень большой торговый дефицит с нами. А Сирия поставляет нам тот спектр продукции, который у нас в последнее время находился в достаточно проблемной зоне. Это овощи и фрукты. И диверсификация таких поставок – это тоже экономический момент", – сказал Михаил Беляев.

Эксперт добавил, что на одних овощах и фруктах в торговле с Сирией не стоит останавливаться.

"С Сирией еще есть о чем поговорить на "внешнеторговом языке". Мы раньше оттуда получали ткани, кожи, другую продукцию, которая у нас будет востребована. И Сирию мы рассматриваем как рынок, куда мы (раньше) поставляли химическую продукцию, чуть-чуть машиностроительной продукции. Но вот сейчас наш экспорт в Сирию практически на 99% – это зерно и мукомольные изделия", – отметил Михаил Беляев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!