Политолог: пена "мифических российских угроз" постепенно сойдет с Запада

Владимир Путин в интервью Le Figaro призвал Запад не выдумывать "мифические угрозы" со стороны России. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что западным политическим элитам сложно отказаться от стереотипов.

Президент России Владимир Путин призвал западные страны "перестать придумывать мифические российские угрозы", а вместо этого заняться сотрудничеством в вопросах международной безопасности и борьбой с терроризмом. Об этом президент заявил в интервью газете Le Figaro.

"Перестаньте придумывать мифические российские угрозы, какие-то гибридные войны и так далее. Вы сами напридумывали, а потом сами себя пугаете и на этой основе еще и формулируете перспективы политики", – подчеркнул Путин.

По поводу "политической бури", разразившейся в Вашингтоне из-за предполагаемого "вмешательства России" в президентские выборы 2016 года в США, Путин отметил, что Россия не оказывала никакого влияния на демократические процессы западных государств.

"Россия этим никогда не занимается, нам это и не нужно, нам нет никакого смысла это делать", – сказал президент.

По мнению политолога, заместителя директора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, Западу сложно отойти от стереотипов.

"Мне кажется, что мы являемся свидетелями инерции, которая присутствует в западном политическом сообществе. На Западе уже привыкли к образу России как к образу "врага". Образу, сложившемуся по инициативе прежней администрации США и "успешно" поддерживаемому длительное время. Соскочить с этого конька Западу очень сложно. Придумываются новые истории, новые угрозы. Теперь вот придумана угроза в лице "российских хакеров"", – сказал Игорь Шатров в эфире радио Sputnik.

Вместе с тем, по его мнению, ситуация должна измениться.

"Думаю, что эта пена постепенно сойдет. И следует прислушаться к словам Владимира Путина о том, что международный терроризм является реальной угрозой. На мой взгляд, международный терроризм должен заставить западное сообщество все-таки объединиться и вместе противостоять этой угрозе. Иначе волна террористических актов на Западе продолжится. Путин в очередной раз пытается напомнить об этом Западу. При этом он показывает, что наша позиция неизменна. И, как говорится, капля камень точит – рано или поздно эти слова должны услышать. И ориентиры, надеюсь, должны поменяться", – отметил политолог.

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