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Мнение: под Трампа будут "копать" со всех сторон

13:4631.05.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе, 25 мая 2017Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе, 25 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший советник президента США Майкл Флинн предоставит документы в рамках дела о "вмешательстве России в американские выборы". В эфире радио Sputnik эксперт Алексей Скопин предположил, что это часть "игры", которая выгодна Трампу.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн предоставит некоторые документы комитету по разведке американского сената в рамках расследования о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Люди на фоне американского флага
© AP Photo / Gerald Herbert
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Как передает агентство со ссылкой на источник, Флинн передаст документы, которые относятся к его двум компаниям, а также некоторые личные документы, запрошенные комитетом в начале этого месяца. По словам источника, Флинн планирует предоставить документы на следующей неделе. 

Против Флинна ведется расследование о его работе в качестве лоббиста на правительство Турции. По данным СМИ, Флинн является также фигурантом расследования о "вмешательстве России в выборы" и "связях Трампа с Россией". Наличие подобных связей опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

В эфире радио Sputnik профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин высказал мнение, что решение Майкла Флинна предоставить документы может быть как местью президенту США Дональду Трампу, так и частью более сложной игры. 

"Вполне может быть и месть, а, возможно, это более хитрая игра. Если мы воспринимает ситуацию достаточно просто, то это, скорее, месть со стороны Флинна. Но, может быть, это и попытка затянуть это расследование. Дать какие-то документы: одни, потом другие, затем третьи, десятые. Все это будет длиться какой-то период времени… Если это часть более сложной игры, то какие именно документы будут предоставлены в первую очередь, это может повлиять на весь ход расследования. Возможно, будет некая последовательность документов, которая приведет следствие к итогу, который, в принципе, даже может быть нужен (президенту США Дональду) Трампу", – предположил Алексей Скопин.

При этом эксперт добавил, что пока Дональд Трамп находится в сложной ситуации. 

"Это связано с тем, что довольно значительная часть конгресса, а также американского общества и СМИ заинтересованы в том, чтобы создать Трампу условия для импичмента. Поэтому и на Флинна могут оказывать серьезное давление. Ведь импичмент в США, как мы помним по ситуации с Моникой Левински и (тогдашним президентом Биллом) Клинтоном, может быть инициирован и на основании того, что президент может либо не всю правду говорить на слушаниях, либо даже лгать. Поэтому обвинения в том, что он не говорит правду, либо говорит неправду, может послужить основанием для импичмента. Поэтому под Трампа будут "копать" со всех сторон, чтобы эту ситуацию максимально приблизить", – полагает Алексей Скопин.

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