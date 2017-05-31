Мнение: под Трампа будут "копать" со всех сторон

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн предоставит некоторые документы комитету по разведке американского сената в рамках расследования о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.
Как передает агентство со ссылкой на источник, Флинн передаст документы, которые относятся к его двум компаниям, а также некоторые личные документы, запрошенные комитетом в начале этого месяца. По словам источника, Флинн планирует предоставить документы на следующей неделе.
Против Флинна ведется расследование о его работе в качестве лоббиста на правительство Турции. По данным СМИ, Флинн является также фигурантом расследования о "вмешательстве России в выборы" и "связях Трампа с Россией". Наличие подобных связей опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.
В эфире радио Sputnik профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин высказал мнение, что решение Майкла Флинна предоставить документы может быть как местью президенту США Дональду Трампу, так и частью более сложной игры.
"Вполне может быть и месть, а, возможно, это более хитрая игра. Если мы воспринимает ситуацию достаточно просто, то это, скорее, месть со стороны Флинна. Но, может быть, это и попытка затянуть это расследование. Дать какие-то документы: одни, потом другие, затем третьи, десятые. Все это будет длиться какой-то период времени… Если это часть более сложной игры, то какие именно документы будут предоставлены в первую очередь, это может повлиять на весь ход расследования. Возможно, будет некая последовательность документов, которая приведет следствие к итогу, который, в принципе, даже может быть нужен (президенту США Дональду) Трампу", – предположил Алексей Скопин.
При этом эксперт добавил, что пока Дональд Трамп находится в сложной ситуации.
"Это связано с тем, что довольно значительная часть конгресса, а также американского общества и СМИ заинтересованы в том, чтобы создать Трампу условия для импичмента. Поэтому и на Флинна могут оказывать серьезное давление. Ведь импичмент в США, как мы помним по ситуации с Моникой Левински и (тогдашним президентом Биллом) Клинтоном, может быть инициирован и на основании того, что президент может либо не всю правду говорить на слушаниях, либо даже лгать. Поэтому обвинения в том, что он не говорит правду, либо говорит неправду, может послужить основанием для импичмента. Поэтому под Трампа будут "копать" со всех сторон, чтобы эту ситуацию максимально приблизить", – полагает Алексей Скопин.
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