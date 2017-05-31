Эксперт: у террористов ИГ* в Сирии остается два варианта

Крылатые ракеты "Калибр", запущенные с кораблей ВМФ России, поразили объекты ИГ* в районе Пальмиры. Эксперт Алексей Муравьев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что история пребывания ИГ* в Сирии подходит к концу.

Фрегат "Адмирал Эссен" и подлодка "Краснодар" Военно-морского флота РФ осуществили пуски четырех крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической организации "Исламское государство"* в Сирии в районе Пальмиры и поразили все цели, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что целями для поражения стали укрытия в районе восточнее Пальмиры, где находились тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных из Ракки.

Между тем осведомленный источник в Дамаске сообщил РИА Новости, что правительственные войска Сирии вернули контроль над основной трассой Дамаск – Пальмира. По данным источника, сирийская армия ведет бои с террористами под городом Арак на трассе Пальмира – Дейр-эз-Зор. Поддержку с воздуха правительственным войскам оказывают российские ВКС.

Всего с начала масштабной операции на востоке провинции Хомс правительственные войска зачистили от ИГ* более тысячи квадратных километров. Ранее сообщалось, что боевики покинули столицу провинции город Хомс, который удерживали с 2011 года.

Руководитель ближневосточной секции Школы востоковедения ВШЭ Алексей Муравьев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что история контроля ИГ* над восточными районами Сирии подходит к концу.

"Несколько дней назад части сирийской правительственной армии уже вышли на границу (Сирии и Ирака) и встретились с иракскими пограничниками. Это значит, что в ближайшее время будет обеспечен контроль над большой частью границы ближе к Дейр-эз-Зору, в регионе, который контролировался ИГ*. И я думаю, что мы присутствуем при заключительном акте этой истории: боевики ИГ* активно эвакуируются сейчас из этого региона на границе Сирии и Ирака, чтобы не попасть в "котел". Вопрос в том, куда они дальше пойдут", – отметил Алексей Муравьев.

По его мнению, у боевиков остается два варианта действий.

"Либо они будут уходить куда-то в сторону Аравии. Либо они будут мимикрировать, вливаться в другие вооруженные формирования и выдавать себя за "умеренную оппозицию". Сейчас (южносирийская) провинция Дераа уже почти полностью под контролем правительственных сил. Поэтому они будут выдавливаться куда-то в Иорданию или дальше в Аравию", – полагает Алексей Муравьев.

*Террористическая организация запрещена в России

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