Эксперт о повороте в деле "вмешательства РФ": Трамп очень бесит демократов

Американские СМИ назвали нового фигуранта дела о "вмешательстве России" в выборы в США. Эксперт Павел Шариков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что цель очередных расследований – инициация процедуры импичмента американского президента.

Экс-советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн получил от комитета по разведке палаты представителей запрос о предоставлении информации в рамках расследования так называемого "вмешательства РФ" в выборы 2016 года, передает телеканал ABC News.

По данным телеканала, Эпштейн некоторое время работал в пресс-службе Белого дома, занимал должность специального помощника президента по связям с общественностью. Причины его ухода тогда не сообщались. Как заявлял телеканалу один из высокопоставленных чиновников администрации, для Эпштейна "изучались возможности внутри администрации".

Как заявил телеканалу адвокат Эпштейна, экс-советник получил запрос от комитета по разведке палаты представителей о предоставлении информации.

Эпштейн родился в Москве в 1982 году.

Научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Шариков считает, что цель этих расследований – инициация процедуры импичмента.

"Теперь уже нет сомнений, что это внутриполитическая проблема, направленная на дискредитацию администрации Трампа. Комитет по разведке палаты представителей, который вызвал экс-советника Трампа – это очень ярые противники президента. Именно они больше всего проводили расследований, делали различные заявления относительно "связей Трампа с Россией". Но если убрать всю шелуху, то доказательств этих связей так и не предоставлено. Поэтому кампания продолжается, раздувается, и она, безусловно, не исчезнет в ближайшее время. У меня есть подозрение, что целью этой кампании является инициация процедуры импичмента. Трамп очень сильно будоражит американскую общественность, очень сильно бесит членов Демократической партии в конгрессе. Но оснований для процедуры импичмента у них нет. Единственная возможная вещь – это уличить его в том, что он пришел к власти с помощью иностранных сил. И именно здесь у них проблема", – сказал Павел Шариков в эфире радио Sputnik.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, еще два параллельных расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.