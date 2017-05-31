Мнение о взрыве в Кабуле: боевики хотели максимально громко заявить о себе

В Кабуле прогремел мощный взрыв, ЧП произошло недалеко от президентского дворца и иностранных посольств. Политолог Дмитрий Егорченков в эфире радио Sputnik отметил, что в Афганистане растет количество террористов.

Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана, передает агентство Рейтер.

По последним данным, число погибших при взрыве достигло 90 человек, 380 получили ранения. Об этом передает агентство Пажвак со ссылкой на источники в силах безопасности и структурах здравоохранения.

ЧП произошло недалеко от президентского дворца и иностранных посольств. Многие здания повреждены, в них выбило окна и двери.

Агентство со ссылкой на полицию уточнило, что у посольства Германии взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате взрыва также повреждено здание бюро агентства Синьхуа в Кабуле и индийское посольство. Ранения, по данным агентства Пажвак, получили журналисты телерадиокомпании Би-би-си.

Заместитель директора, координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в эфире радио Sputnik отметил, что с начала года в Афганистане произошло уже порядка десятка подобных терактов, направленных против иностранных граждан и диппредставительств.

"Обычно ответственность на себя берут либо "Талибан"*, либо "Исламское государство"*, причем ИГ* – в большей степени. Количество бойцов ИГ* в Афганистане растет, все большую активность их отряды начинают проявлять именно на этой территории. Часть бойцов туда перенаправляются из Сирии и Ирака, но и местные группировки тоже постепенно встают под флаг ИГ*. Пока какой-то реальной борьбы с этими подразделениями наши западные партнеры, которые находятся в Афганистане уже второе десятилетие, не ведут. Пока все ограничивается разговорами", – сказал Дмитрий Егорченков.

Цель террористов всегда одна – максимально громко заявить о себе, подчеркнул эксперт.

"Удар в данном случае был нанесен по мирным гражданам. В этом квартале находится и президентский дворец, и диппредставительство, рядом – здание бюро агентства Синьхуа – китайские граждане тоже пострадали. Целью террористов было максимально громко заявить о том, что они становятся все более серьезной силой в Афганистане, с которой придется считаться в дальнейшем", – отметил Дмитрий Егорченков.

*Террористические организации запрещены в России

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