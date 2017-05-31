Эксперт об ударе ВМФ РФ по ИГ* в Сирии: выбор района совершенно оправдан

Российские корабли атаковали крылатыми ракетами "Калибр" объекты ИГ* в районе сирийской Пальмиры. Минобороны РФ доложило об успешных пусках президенту Владимиру Путину. Военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik отметил, что война в Сирии продолжается.

Фрегат "Адмирал Эссен" и подлодка "Краснодар" атаковали крылатыми ракетами "Калибр" объекты "Исламского государства"* в Сирии, сообщает Минобороны РФ.

Целями удара стали укрытия восточнее Пальмиры, где концентрировалась тяжелая техника и боевики, переброшенные террористами из Ракки.

Пуски прошли из акватории в восточной части Средиземного моря, все четыре ракеты успешно поразили цели. При этом "Краснодар" выполнила пуски из подводного положения.

В ведомстве подчеркнули, что своевременно проинформировали об ударе командования США, Турции и Израиля. Во вторник, 30 мая, министр обороны Сергей Шойгу доложил об успешных пусках президенту Владимиру Путину.

Последний раз российские корабли атаковали "Калибрами" позиции террористов в ноябре прошлого года. Тогда удары по боевикам в провинциях Идлиб и Хомс нанес фрегат "Адмирал Григорович".

Военный обозреватель, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов считает удары именно в этом направлении совершенно оправданными.

"Война продолжается, и естественно, что боевиков, которые сражаются на стороне "Исламского государства"* все еще не мало, они проводят отчаянные контратаки, они пытаются полностью захватить Дейр-эз-Зор, часть которого удерживает сирийская армия уже больше трех лет. Кстати, именно со стороны Пальмиры и готовится главный прорыв в сторону Дер эз Зора, чтобы полностью деблокировать город и выбить оттуда игиловцев*. А игиловцы*, в свою очередь, понимают, что, скорее всего, потеряют Ракку – свою "столицу" – и намерены сделать своей новой "столицей" как раз Дейр-эз-Зор. Поэтому направление в районе Пальмиры – одно из самых сложных. Так что выбор для запуска крылатых ракет "Калибр" по террористам в этом районе совершенно оправдан", – сказал Иван Коновалов в эфире радио Sputnik.

*Террористическая организация запрещена в России

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