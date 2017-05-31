Военный эксперт об испытаниях США ракеты-перехватчика: похоже на спектакль

США успешно испытали систему противоракетной обороны по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты, сообщают в Пентагоне. Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцы провели "показательные" испытания.

Военные США успешно испытали ракету, созданную для перехвата межконтинентальных баллистических ракет, сообщает агентство противоракетной обороны США.

Испытывалась так называемая наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD), размещенная в Калифорнии, которая поразила ракету-мишень, выпущенную из района Маршалловых островов в Тихом океане. Уточняется, что мишень была поражена в результате "прямого столкновения".

"По предварительным данным, испытание достигло первоначальных целей, официальные лица, которые занимаются программой, будут продолжать оценивать производительность системы на основе телеметрии и других данных, полученных в ходе испытаний", — отмечается в сообщении.

По данным из открытых источников, комплекс противоракетной обороны США GMD введен в строй в 2005 году. Он предназначен для перехвата межконтинентальных баллистических ракет и их боевых частей в космическом пространстве за пределами атмосферы Земли. В настоящее время для защиты континентальной территории США развернуто 30 противоракет на Аляске и в Калифорнии, развертывание еще 15 ракет планируется завершить в 2017 году.

Как отметили в ведомстве, испытания проводились спустя двое суток после осуществленного в КНДР очередного пуска баллистической ракеты. США в ответ наращивают военное присутствие в регионе, развертывают там системы ПРО в Южной Корее, а также усиливают защиту основной части страны.

По мнению руководителя Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковника в отставке Александра Жилина, США провели "показательные" испытания.

"Как сообщают в Пентагоне, ракета-имитатор прошла в район Тихого океана и была успешно поражена путем прямого столкновения. На самом деле это обычный тренировочный запуск, который войска стратегического назначения должны проводить для того, чтобы держать в тонусе систему ПРО. Ничего нового там нет. Более того, этот спектакль был устроен для налогоплательщиков и для того, чтобы Южная Корея и Япония раскошеливались, потому что американцы им пообещали защиту от Северной Кореи. Вся система противоракетной обороны была предупреждена о пуске, наведение проводилось заблаговременно, был известен маршрут полета. И, таким образом, уничтожение было гарантированно. Вот примерно такова суть этого спектакля", — сказал Александр Жилин в эфире радио Sputnik.



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