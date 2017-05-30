Эксперт о реакции Додона на высылку дипломатов РФ: у него мало полномочий

Президент Молдавии Игорь Додон потребует отчета чиновников, подписавших указы о высылке дипломатов РФ. В эфире радио Sputnik эксперт Сергей Ильченко высказал мнение, что эти чиновники осознанно стремились поставить президента страны в сложное положение.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что потребует отчета от глав МИД и Службы информации и безопасности, которые подписали указы о высылке российских дипломатов.

Он сообщил, что в среду отправляется в Санкт-Петербург, где примет участие в экономическом форуме. "Решил сразу после возвращения из Санкт-Петербурга созвать Высший совет по безопасности, где потребую детальный отчет от Службы информации и безопасности и министра иностранных дел", – сказал Додон. По его словам, действия директора Службы информации и безопасности и министра иностранных дел и евроинтеграции поставили под угрозу безопасность Молдавии. "Логично, чтобы они подали в отставку", – считает Додон.

Посольство России в Молдавии в понедельник получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов persona non grata. Как заявил премьер Молдавии Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб.

В эфире радио Sputnik главный эксперт Восточноевропейского исследовательского центра Международного института новейших государств Сергей Ильченко высказал мнение, что чиновники, подчиняющиеся правительству Молдавии, целенаправленно стремились поставить президента страны в сложное положение.

"Что касается Додона, то его пророссийская позиция известна. Она ни для кого не составляет секрета. Другое дело, что его полномочия не позволяют влиять на действия министерства иностранных дел и европейской интеграции, на действия правительства. Его функции как президента – чисто протокольные. Потому что, сделав выборы общенародными (в Молдавии), по сути, пост президента оставили таким же по объему полномочий, каким он был при парламентской республике, когда президента выбирал парламент", – сказал Сергей Ильченко.

Он добавил, что поездка Игоря Додона в Санкт-Петербург на экономический форум – это своего рода заявление о перспективах сотрудничества, и это заявление адресовано, в том числе гражданам Молдавии.

"Додон фактически заявляет о намерениях. Его визит на экономический форум – это обещание будущего сотрудничества. И это попытка получить поддержку России. Фактически, своими визитами Додон обещает: если у него в парламенте будет большинство, то есть у Партии социалистов, которую он возглавляет, то курс Молдавии по отношению к России будет именно таким", – заключил Сергей Ильченко.

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