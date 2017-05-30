Эксперт о выходе Британии из ЕС: у британцев "капризничать" не получится

Великобритания, возможно, выйдет из состава Евросоюза без заключения сделки, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй. В эфире радио Sputnik эксперт Алексей Зубец выразил мнение, что любом случае Британия в чем-то проиграет при выходе из ЕС.

Великобритания, возможно, выйдет из состава Евросоюза без заключения сделки, если стране будут невыгодны условия, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй во время предвыборных теледебатов с лидером лейбористской партии Джереми Корбином в эфире телеканала Sky News.

Во время выступления она не раз повторяла, что "лучше совсем без сделки, чем плохая сделка" – слоган, впервые озвученный ею еще в январе. "В ходе переговоров нужно давать понять, что на сделку любой ценой ты не пойдешь", – сказала Мэй. – Я дам понять, что я – сложная женщина".

В эфире радио Sputnik проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец высказал мнение, что в итоге Великобритании все равно придется согласиться с условиями ЕС по выходу из союза.

"Точка зрения Мэй достаточно слабая, потому что удовлетворительные условия выхода и дальнейшего взаимодействия нужны, прежде всего, Великобритании. Поэтому ЕС будет давить и выдавливать наилучшие условия для соглашения. И попытка сказать, что соглашения не будет, если вы нам не предложите того, чего мы сами хотим – это как раз то, что нужно континентальной Европе. Она на этом заработает кучу денег просто из-за того, что сверхльготные условия доступа британских компаний на европейский рынок будут ликвидированы. Поэтому капризничать у британцев не получится. Им придется идти на те условия, которые предложит ЕС", – считает Алексей Зубец.

Он полагает, что сейчас Великобритания оказалась в патовой ситуации и в любом случае она в чем-то проиграет при выходе из ЕС.

"Задача британцев и состоит в том, чтобы получить какие-то льготы. Из-за этого от них и требуют 100 млрд (евро) – это условие сделки. Хотя понятно, что платить 100 млрд они не будут, потому что для британского общественного мнения эта цифра неприемлема. Если сумма не будет уменьшена, то, скорее всего, британцам придется отказаться от выплат по чисто медийным причинам "сохранения лица". Если же они будут платить, то это означает отставку правительства и перевыборы. То есть правительству проще отказаться платить эти деньги, но сохраниться. При этом они теряют льготные условия доступа на (европейский) рынок", – заключил Алексей Зубец.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!