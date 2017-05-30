Юрист: Киев в ситуации с Донбассом ничего изменить уже не может

Киев намерен заблокировать доступ к сайтам ЛНР и ДНР. Юрист в области международного права Тимур Маршани в эфире радио Sputnik отметил, что действия украинских властей незаконны, а их планы лишь подогревают интерес к этим сайтам.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк поддержал инициативу вице-спикера Рады Ирины Геращенко о блокировании сайтов самопровозглашенных ЛНР и ДНР, уточнив, что работа в этом направлении уже идет.

"Категорически поддерживаем инициативу Ирины Геращенко о немедленном блокировании", – написал Шкиряк в Facebook, уточнив, что "реализация уже вскоре (будет – ред.)".

Ранее первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине Ирина Геращенко заявила, что Киев должен заблокировать все сайты самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Юрист в области международного права, адвокат Тимур Маршани в эфире радио Sputnik отметил, что действия украинских властей незаконны.

"Это антиконституционно. По украинскому законодательству получение информации, владение ею, использование и распространение не запрещенным законом способом является конституционным правом любого украинского гражданина. А причиной и толчком к подобным действиям послужило нежелание мириться с положением дел и статус-кво, сложившимся в отношении этих двух республик. Изменить ничего не могут, так хотя бы навредить", – сказал Тимур Маршани.

Он отметил, что информация о скорой блокировке сайтов лишь подогревает интерес к ним в украинском обществе.

"На сайтах ЛНР и ДНР – информация сугубо декларативного характера, содержащая сведения о социальной сфере, о личной обывательской жизни гражданин, интересы которых сегодня полностью перечеркнуты решением украинского правительства. И это очередной повод утверждать, что война ведется не на политическом фронте, а против рядовых граждан, которые становятся жертвами интересов отдельных политиков в Украине. Но право слова и право голоса не задушишь. Уже сейчас возник всплеск интереса к этим сайтам", – отметил Тимур Маршани.

17 мая президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении санкций и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены запреты. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.

В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам.

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