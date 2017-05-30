Эксперт о словах Трампа про "смех РФ": ситуация в США доходит до маразма

Президент США Дональд Трамп считает, что в России смеются над США и фейковыми материалами в американских СМИ. Политолог Виктор Мизин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в американских элитах идет "борьба не на жизнь, а на смерть".

Американский президент Дональд Трамп предположил, что в России смеются над США и материалами в СМИ, в которых оправдывается проигрыш Демократической партии на президентских выборах.

"Российские официальные лица, должно быть, смеются над США и над тем, как жалкие оправдания проигрыша демократов на выборах заполонили "фейковые" СМИ", – написал американский лидер в своем Twitter.

Сейчас в США ведутся сразу несколько расследований "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. В Москве неоднократно опровергали обвинения в попытке повлиять на выборы американского президента, а пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Политолог (МГИМО) Виктор Мизин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что противостояние внутри американских элит сейчас только набирает силу.

"В США происходит смена элит. На смену финансовой олигархии, которая долго правила в США, которая породила и медийную олигархию, приходят промышленники, которых не было видно с 40-х годов (прошлого века). Также происходит своего рода возвращение "команды силовиков", которые составляют костяк команды Трампа. Поэтому это будет борьба не на жизнь, а на смерть", – считает Виктор Мизин.

По его мнению, администрация президента США настроена на активное отражение медийных атак – в том числе и по поводу якобы имевшей место роли РФ в избрании Дональда Трампа.

"Мы видим, что это уже происходит – идет перестройка команды. Они понимают, что надо "ставить в круг повозки", как говорили американские переселенцы, и активно отвечать на эту разнузданную кампанию, которая основана, в том числе, на совершенно идиотской посылке, что за его (президента Трампа) избранием стоит Россия. Что превращает Россию в некое подобие всемирного концерна "Спектр" из фильмов про Джеймса Бонда, который тайно правит миром. В Америке это уже доходит до маразма", – заключил Виктор Мизин.

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