Эксперт: вопрос отношений ЕС с Россией, безусловно, будет пересмотрен

Евросоюз неизбежно будет продвигаться к восстановлению конструктивных отношений с РФ, однако это движение вряд ли будет быстрым. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал эксперт Игорь Ковалев.

Исторически сложившиеся отношения с США важны для Германии и они останутся таковыми, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Трансатлантические отношения имеют для нас важное историческое значение и останутся таковыми в будущем", – заявила Меркель на совместной пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Она добавила, что "трансатлантические отношения имеют выдающееся значение, независимо от того, какие специфические дискуссии происходят".

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европа больше не может полагаться на других и ей следует взять свою судьбу в собственные руки. При этом Меркель подчеркнула, что с США и Британией должны оставаться дружеские отношения, однако особое значение придала хорошим отношениям с Францией. Многие СМИ сочли эти заявления свидетельством роста противоречий между ФРГ (и ЕС в целом) и США.

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik напомнил, что противоречия между интересами США и ЕС существовали всегда. Одним из примеров тому является присоединение европейских стран к санкциям против РФ под явным давлением Вашингтона.

"Я бы не сказал, что ЕС и США всегда были чем-то органичным, единым и неделимым. Противоречия всегда существовали. Можно вспомнить "торговые войны", противостояние между Boeing и Airbus и ряд других примеров… К "санкционной войне" против РФ ЕС присоединился во многом под давлением или по указке США. При этом издержки от (российских) контрмер для ЕС гораздо выше, чем для США. Хотя бы в силу того, что объемы торговли и взаимных интересов между Россией и ЕС, и Россией и США – несоизмеримы", – сказал Игорь Ковалев.

Эксперт считает, что Евросоюз неизбежно будет продвигаться к восстановлению конструктивных отношений с РФ, однако это движение вряд ли будет быстрым.

"Вопрос отношений с Россией, безусловно, будет пересмотрен, но я бы не стал ожидать, что это произойдет быстро. Все-таки разногласия в ЕС по этому вопросу – достаточно существенные. Целый ряд стран серьезно страдает от санкций, и там на самых разных уровней от местных до общенациональных раздаются голоса, что с этим противостоянием нужно заканчивать. Но очень непросто будет это противостояние как-то в один момент взять и закончить. Плюс это должно быть общее решение всех стран ЕС, и в этом – дополнительная сложность", – полагает Игорь Ковалев.

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