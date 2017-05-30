Мнение: ратификацию соглашения об ассоциации с ЕС Киев воспримет как триумф

Люди с флагами ЕС и Украины на площади Независимости в Киеве

Люди с флагами ЕС и Украины на площади Независимости в Киеве

Нидерланды ратифицировали соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik назвал ратификацию соглашения "победой евробюрократии".

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассчитывает, что процедура ратификации соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом будет завершена к саммиту Украина – ЕС в июле, говорится в его заявлении.

Во вторник парламент Нидерландов по итогам голосования в сенате одобрил соглашение об ассоциации. Теперь его должны подписать король и министр иностранных дел страны, затем нормативный документ опубликуют в официальном вестнике страны.

"Голосование в голландском сенате сегодня направляет нашим украинским друзьям важный сигнал из Нидерландов и от всего Европейского Союза: место Украины – в Европе, будущее Украины связано с Европой", – заявил Юнкер, комментируя итоги голосования.

Он отметил, что "соглашение теперь на один шаг ближе к ратификации".

"Я хотел бы, чтобы процесс завершился быстро, к саммиту ЕС – Украина в июле", – сказал глава ЕК.

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik назвал ратификацию Нидерландами соглашения об ассоциации Украины с ЕС "победой евробюрократии".

"На мой взгляд, то, что Нидерланды все-таки ратифицировали соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной, говорит о том, что евробюрократия, которая сегодня "правит бал" и определяет политику всех европейских государств-членов Евросоюза, одержала победу. Ведь если вспомнить, Нидерланды говорили до последнего, что Украина и сам ЕС не готовы к данной ассоциации. И в этом смысле сегодня на Украине будет праздник, потому что лишний раз это будет окрашено в исключительно политические тона того, как Украина сегодня строит "светлое европейское будущее". Киев это воспримет это как очередной политический триумф в контексте евроинтеграции, но в реальности Украина пострадает экономически", – сказал Владислав Ганжара.

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