Политолог: обвиняя Россию в связях с ИГ*, Киев ведет "желтую" дипломатию

Пытаясь обвинить Россию в поддержке международного терроризма, Украина надеется удержать Запад от контактов с Москвой. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik политолог Олег Игнатов.

"Украинские элиты решили сделать информационную рокировку, обвиняя Россию в связях с ИГИЛ*. Таким образом они пытаются дать ложный посыл мировому сообществу, чтобы какие-нибудь комиссии не обнаружили вербовочные центры ИГИЛ* на территории, подконтрольной Киеву – в частности, в Херсонской области". Так прокомментировал заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек обвинения Украины в адрес России о якобы спонсировании ею террористических организаций. По словам Бальбека, на украинских базах идет обучение боевиков основам военного дела для последующей их заброски в Сирию.

Ранее глава украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз сообщила, что передала коллегам по альянсу "аналитический доклад" о "связях" России с террористическими группировками, включая "Исламское государство"*.

Политолог Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов в эфире радио Sputnik отметил, что Киев в последние годы придумывает все что угодно, лишь бы убедить Запад отказаться от контактов с Москвой.

"Украина действует очень просто и примитивно. Ее задача состоит в том, чтобы убедить западные страны: с Россией ни в коем случае нельзя договариваться. Для этого можно придумывать разные истории про сотрудничество с ИГ*, с марсианами или еще бог знает с кем. Украинская дипломатия сама выбрала себе такой путь – играть в низшей лиге. Есть "желтая" журналистика, а есть "желтая" дипломатия. Украина сейчас сознательно играет в эту историю", – считает Олег Игнатов.

Он напомнил, что Киев и ранее безуспешно пытался обвинить Россию в поддержке международного терроризма.

"Украина подала в суд в Гааге, обвиняя нас в том, что мы поддерживаем терроризм и постоянно говорит о том, что мы поддерживаем террористические организации и на территории Донбасса, и на территории Украины, обвиняя нас в различных провокациях. Так что тема звучит, они просто нашли новый поворот и связали это с исламским радикализмом", – заключил Олег Игнатов.

*Террористическая организация запрещена в России

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!