Эксперт об учениях США у Окинавы: американцы думают, что японцы все стерпят

Министр обороны Японии Томоми Инада потребовала отменить "неожиданные" американские учения у острова Окинава. В эфире радио Sputnik эксперт Валерий Кистанов высказал мнение, что американцы уже привыкли делать на Окинаве все что хотят.

Министр обороны Японии Томоми Инада потребовала отменить парашютно-десантные учения у южного острова Окинава, запланированные на 31 мая и 1 июня командованием дислоцированных в стране американских войск.

По данным японского телеканала NHK, американское командование направило извещение об учениях в местное управление гражданской авиации. Между двумя странами существует договоренность, что США будут уведомлять о предстоящих маневрах не менее чем за семь дней до их проведения.

"Мы обратились к США с требованием отменить учения и удалить извещения для воздушных судов. На данный момент мы не получили ответа от американской стороны", – подчеркнула глава минобороны Японии.

На Окинаве развернуты 25,8 тысяч американских военнослужащих, а также живут 19 тысяч членов их семей – граждан США. На острове сосредоточено 70% всех военных объектов США в Японии, хотя Окинава составляет всего 1% площади страны.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов высказал мнение, что американцы уже привыкли делать на Окинаве все что хотят.

"Вообще-то неожиданно, что они (США) заранее не предупредили. Япония и США очень тесно сотрудничают в военной сфере. Между ними заключен договор безопасности… Возможно, причина такого поведения американцев состоит в том, что они считают: дескать, мы тут будем делать все что захотим, а японцы все стерпят и "проглотят", потому что они без нас – никуда в военной сфере", – предположил Валерий Кистанов.

Он напомнил, что на Окинаве местные жители уже давно высказывают недовольство присутствием американских военных.

"Местные жители требуют, чтобы военная база была вообще выведена за пределы Окинавы, и чтобы бремя американских баз было более равномерно распределено по всей Японии, а не только одна Окинава страдала бы от этого. Но база имеет ключевое военно-стратегическое значение для американцев. Потому что оттуда очень легко "доставать" и Корейский полуостров, и угрожать Китаю. Они никогда не согласятся вывести эту базу за пределы Окинавы. Базу лишь собираются перенести чуть севернее, в другое место – около города Наго", – напомнил Валерий Кистанов.

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