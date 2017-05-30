Политолог: высылка российских дипломатов из Молдавии – политический символ

Премьер-министр Молдавии назвал высылку российских дипломатов "стандартной процедурой". Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев, молдавское правительство демонстрирует Западу свою лояльность.

Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что российских дипломатов объявили персонами нон грата на основе информации, полученной от спецслужб.

На вопрос журналистов, о ком конкретно идет речь, Филип ответил, что не может раскрывать такую информацию.

"Правила не позволяют делать это. Они были объявлены персонами нон грата на основе информации, которую мы получили от спецслужб. Это стандартная процедура. Это все, что я могу сказать к этому моменту. Не могу сообщить все мотивы, которые были предоставлены спецслужбами", — сказал премьер.

О том, что молдавский МИД объявил персонами нон грата пять российских дипломатов, стало известно вечером 29 мая. Президент страны Игорь Додон осудил такое решение правительства.

В МИД РФ решение о высылке дипломатов рассматривают как прямую провокацию отдельных сил Молдавии против курса президента Додона, направленного на сближение с Россией.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев считает действие молдавского правительства символическим.

"Молдавия идет вслед за Эстонией, там тоже выслали наших дипломатов с той же формулировкой. Думаю, что это такой способ показать "старшему брату" свою лояльность. Потому что в активную разведывательную деятельность российских спецслужб на территории Молдавии я не верю по определению. Какие тайны молдавского государства наши спецслужбы должны узнать? Поэтому это некий политический символ: мол, несмотря на президента Молдавии, который говорит о союзе с Россией, молдавская элита остается верна западному выбору и воспринимает Россию как своего врага. Вот это символическое действие и осуществлено – и молдавское правительство счастливо, да еще и своему президенту подложили "большую свинью". То есть, с точки зрения правительства, одни плюсы: и западные союзники рады, и господин Додон грустен", – сказал Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik.

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