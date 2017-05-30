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Голуб: легализация Киевом "тайных тюрем" СБУ – хорошая мина при плохой игре

14:3830.05.2017
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© РИА Новости / Андрей ВолошинПерейти в фотобанкЗдание следственного изолятора в КиевеЗдание следственного изолятора в Киеве
© РИА Новости / Андрей Волошин
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В Верховную раду Украины внесен законопроект по легализации "изоляторов временного содержания" СБУ. В эфире радио Sputnik украинский политик Александр Голуб выразил мнение, что для Киева это – вынужденный шаг.

Украинское правительство внесло на рассмотрение Верховной рады законопроект, предусматривающий легализацию "изоляторов временного содержания" СБУ, которые правозащитники называют "тайными тюрьмами". Текст документа опубликован на сайте украинского парламента.

"Предложенные законопроектом изменения позволят установить правовые основания функционирования фактически существующих учреждений предварительного заключения Службы безопасности Украины", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сотрудник охраны у входа в Лукьяновский следственный изолятор № 13 в Киеве
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Ну наконец-то. Киев намерен "тайные тюрьмы" СБУ сделать явными

Ранее международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали отчет о "тайных тюрьмах" СБУ. Глава службы Василий Грицак, в свою очередь, заявил, что такого явления не существует, но у СБУ есть "изоляторы временного содержания".

По свидетельствам узников так называемых изоляторов, к заключенным там применяют пытки. Некоторых пленников перевозят из одной "тайной тюрьмы" в другую, чтобы скрыть арест от независимых наблюдателей.

В эфире радио Sputnik депутат Верховной рады третьего-седьмого созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб выразил мнение, что Киев уже не в состоянии скрывать наличие этих "тайных тюрем". 

"Официальный Киев всячески отрицал наличие подобных заведений, собственно, как и сейчас категорически отрицает наличие политических заключенных в самой Украине. Но целый ряд людей, которые прошли через эти застенки и оказались вне возможности давления на них, смогли сделать заявления. И реакция международных правозащитных организаций привела к тому, что уже невозможно делать вид, что ничего не происходит, и что подобных заявлений нет. В этой ситуации Киеву ничего не остается, как попытаться сделать хорошую мину при плохой игре и ввести подобные заведения хоть в какие-то рамки законности", – считает Александр Голуб.

Политик добавил, что за последнее время СБУ кардинально изменилась – служба перестала заниматься своими прямыми обязанностями. 

"С изменениями, которые произошли за последние три года (на Украине), скорее всего, это ведомство стало подконтрольным иностранным спецслужбам, нежели каким-либо деятелям из руководства страны. По большей части, оно сосредоточено на трех вещах. Первое – политический сыск и уничтожение любой реальной оппозиции тому режиму, который есть. Второе – зарабатывание денег. Третье – расправа с политическими конкурентами, то есть действуют под заказ", – предположил Александр Голуб.

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