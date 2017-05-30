Военный эксперт: цели новой разведки США в Европе довольно просты

США создают новое разведывательное подразделение в Европе, пишут СМИ. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik отметил, что за последние годы активность США и НАТО у российских границ увеличилась многократно.

Руководство США планирует создать новую службу разведки, которая будет вести деятельность на территории Балкан и Восточной Европы, передает RT со ссылкой на контракт, размещенный на портале госзакупок США.

Новую группу разведки разместят, в том числе, на территории военной базы Кэмп-Бондстил, которая находится возле города Урошевац в Косове. Там же располагается Многонациональная оперативная группировка "Восток" под командованием Соединенных Штатов – часть международных сил НАТО.

Сотрудники подразделения будут заниматься анализом данных, планированием и организацией разведывательных операций и обеспечением безопасности.

"Осуществлять вышеуказанную деятельность будет необходимо в целом ряде стран, включая места постоянной дислокации в Центральной Европе (в Германии и Италии), потенциальные места постоянной дислокации в Восточной Европе (например, в Болгарии, Румынии и Польше), а также в местах проведения чрезвычайных операций, включая Балканский регион и другие районы", – сообщается в документе.

По мнению профессора Академии военных наук РФ, военного эксперта Владимира Козина, США и НАТО нужно поддерживать в лице России "образ врага".

"Для оправдания своих военных расходов и военных приготовлений надо обязательно иметь потенциального врага. А разведывательные органы как раз обеспечивают этот образ в лице РФ. Скажем, если посмотреть на активность США и НАТО в воздухе, то после 2014 года она увеличилась практически в 10 раз. Самолеты-разведчики ВВС США и НАТО постоянно находятся над Балтийским морем и в зоне Черного моря. А военная активность около границ с РФ увеличилась в пять раз. Поэтому для меня ничего удивительного нет в этих новых структурах, об этом говорилось и на последнем саммите НАТО. Цели довольно просты – необходимо создавать образ врага, показывать, что кто-то активничает в военном смысле, а значит и в НАТО должны заниматься соответствующей военной деятельностью", – сказал Владимир Козин в эфире радио Sputnik.

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