Политолог: рационального объяснения словам Маккейна про Россию и ИГ* нет

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал Россию большей угрозой, чем ИГ*. Политолог Борис Межуев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что фигура влиятельного сенатора стала определенным символом.

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн считает, что Россия представляет для безопасности в мире большую угрозу, чем террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*); в этой связи он заявил, что надеется на новые санкции против Москвы после окончания сенатских каникул.

"Думаю, что ИГ* может творить ужасные вещи, и меня очень беспокоит то, что происходит с верой мусульман, меня беспокоит много вещей, касающихся этого. Но именно русские пытаются разрушить основы демократии, другими словами, изменить результаты американских выборов. Я не видел доказательств того, что они преуспели, но они пытались и все еще пытаются изменить (исход) выборов", – сказал сенатор в интервью австралийской телерадиокорпорации ABC во время визита в Канберру.

По его словам, РФ "только что пыталась повлиять на французские выборы". При этом он вновь не привел никаких доказательств.

"Я считаю русских самым серьезным вызовом, который у нас есть", – добавил сенатор.

По словам Маккейна, со времени президентских выборов в ноябре прошлого года США не сделали ничего, чтобы ответить на предполагаемые попытки со стороны России "изменить результаты выборов". "Надеюсь, когда мы вернемся после перерыва, сенат утвердит санкции в отношении России", – сказал Маккейн.

Председатель редакционного совета сайта "Политический консерватизм" Борис Межуев считает, что фигура Маккейна – это символ кризиса Республиканской партии США.

"Маккейн – не последняя фигура в Республиканской партии. И, конечно, он – символ ее серьезнейшего кризиса. Еще в конце девяностых, когда Маккейн агитировал за бомбардировки Белграда, уже было понятно, что американский ВПК обрел свое яркое персональное воплощение. Даже не нужно сатирических изображений Голливуда, чтобы показать такого человека. Но, к сожалению, фарс становится трагедией в данном случае. Конечно, пик его влияния ушел, он уже не та фигура, которая может серьезно восприниматься в качестве кандидата в президенты, и даже теневой фигурой он уже не может являться. Но он – символ деградации", – сказал Борис Межуев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, есть объяснение популярности Маккейна.

"В какой-то момент наступают такие времена для человечества, когда фигура такого рода – чем карикатурнее, тем лучше – оказывается очень востребованной. К сожалению, сейчас именно такие времена. Рационального объяснения его действиям нет. Это та самая нерациональная русофобия, о которой мы часто говорим", – отметил политолог.

*Террористическая организация запрещена в России

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.