Эксперт: есть то, что играет на пользу "Минску-2"

В МИД сообщили, что Россия готова к предметному разговору с США по украинскому кризису. Эксперт Эдуард Попов считает подключение американской стороны к переговорам по Украине вполне обоснованным. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Россия готова начать двусторонние переговоры с США по поводу Украины, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Известия".

Дипломат сообщил, что Россия ожидает скорого назначения нового куратора по украинской тематике в госдепартаменте США.

По словам Рябкова, взаимодействие США и РФ поможет реализации Минских соглашений, однако нежелание Киева им следовать приводит к их срыву и ревизии. Поэтому администрации США необходимо вести диалог с киевскими властями, если они хотят продвижения вперед.

"Москва готова к предметному разговору с американской стороной "на уровне высокопоставленных представителей, отвечающих за эту тему". И как только будет дан старт этим дискуссиям, Россия вновь доведет до американских коллег свою позицию", – пишет издание, ссылаясь на Рябкова.

Ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья Эдуард Попов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подключение США к переговорному процессу обосновано.

"Подключение США к нормандскому и минскому формату объективно объясняется тем, что никакого прогресса за два с лишним года после подписания "Минска-2" не наблюдается, а наблюдается только регресс. Заявление о том, что Россия не возражает против участия США в переговорном процессе и контроле над выполнением "Минска-2" звучали неоднократно. Минский процесс необходимо активизировать, а точнее – необходимо, чтобы началась его реализация", – сказал Эдуард Попов.

Украина больше не входит в круг основных интересов США, и это может оказать влияние на ситуацию, считает эксперт.

"С одной стороны, Вашингтон в последнее время делает шаги, которые очень не нравятся Украине, хотя она это скрывает – напомню о прекращении бесплатной помощи США украинскому военному ведомству. С другой стороны, России следует ожидать от нового потенциального переговорщика весьма жесткой позиции. Но есть то, что играет на пользу минскому процессу – что Россия очень последовательно придерживается духа и буквы Минских соглашений, где четко прописана очередность всех действий. И Россия будет продолжать придерживаться этой линии, несмотря на возможные изменения формата переговоров", – отметил Эдуард Попов.

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