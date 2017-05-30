Эксперт о данных Fox News про "канал связи" с РФ: в США началась паника

Fox News назвал Россию инициатором идеи секретного канала связи с США. Американист Владимир Васильев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что все это вписывается в логику раскручивающегося в США скандала.

Fox News сообщил новые подробности разговора зятя президента США Джареда Кушнера с российским послом Сергеем Кисляком. Телеканал утверждает, что инициатива о создании секретного канала связи между Москвой и Вашингтоном принадлежала не Кушнеру, а российскому дипломату.

По данным источника телеканала, главной темой встречи Кушнера и Кисляка в здании Trump Tower была Сирия. В ходе встречи якобы "русские, а не Кушнер, подали идею об использовании засекреченной линии" между администрацией Трампа и Россией, передает телеканал со ссылкой на источник. По его данным, идея постоянного обходного канала передачи секретной информации никогда не обсуждалась, в ходе переговоров обсуждались только однократные случаи для звонков по Сирии.

Кроме того, источник сообщил, что темой встречи было "утверждение России о том, что политика администрации (бывшего президента США Барака) Обамы в отношении Сирии была ошибочна".

Ранее газета Washington Post, ссылаясь на американских чиновников, знакомых с данными разведки США, заявила, что зять Трампа в конце 2016 года предлагал использовать секретный канал связи между Москвой и переходным штабом Трампа.

Адвокат Кушнера Джеми Гореликт, комментируя эту ситуацию, заявил, что его клиент может и готов ответить на вопросы ФБР и конгресса о своей роли в предвыборной кампании Трампа по делу о "связях с РФ" в случае необходимости.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев считает, что все это вписывается в логику раскручивающегося в США скандала.

"В Америке раскручивается серия скандалов, связанных с якобы вмешательством России в президентские выборы и возможными контактами команды Трампа с российской стороной. Сейчас в дело вступил специальный прокурор, и в команде Трампа началась паника. Почему сегодня уцепились за Кушнера – потому что от него дорожка ведет прямо к Трампу. Ведь встанет вопрос: Кушнер действовал по собственной инициативе, или Трамп был в курсе его переговоров с Кисляком. Но чисто теоретически вероятность, что Кушнер мог действовать без ведома Трампа, крайне маловероятна. А в этих условиях, если будет доказано, что Кушнер действовал с ведома Трампа, это откроет дорогу к доказательствам для возможного импичмента. То есть в ближайшее время все будет предопределять подобные заявления и контрзаявления. И подобное мы будем наблюдать и дальше. Потому что это логика раскручивающегося скандала", – сказал Владимир Васильев в эфире радио Sputnik.

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