Мнение: будущее автомобилей – за "беспилотниками". Этого хотят потребители

Постепенный уход мирового автопрома от двигателя внутреннего сгорания – процесс неизбежный. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

По сообщениям СМИ Японии, ведущие автопроизводители страны планируют выделить 2 трлн 850 мрлд иен (около 25 млрд долларов) на развитие технологий беспилотного управления и на разработку экологичных технологий.

Телекомпания NHK назвала эту сумму рекордной и отметила, что конкуренция в сфере создания беспилотных автомобилей сейчас резко обострилась.

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что хотя количество автолюбителей в мире стремительно увеличивается, число умелых водителей растет далеко не так быстро: просто не всем дано.

"Японцы – отличные бизнесмены и они понимают, что будущее – за "автопилотами", и потребитель к этому идет. Почему появилась автоматическая коробка передач? Думаете – чтобы просто удобно было ездить? Да нет, спрос появился: не получается у многих людей пользоваться обычными коробками передач. И теперь – дальше (ситуация развивается). Если так дело пойдет, то люди вообще разучатся ездить. Ведь и сейчас уже огромное количество людей – женщин, например – не получает удовольствия от процесса вождения", – полагает Вячеслав Субботин.

Говоря об электромобилях, эксперт отметил, что возрастающая глобальная нагрузка на окружающую среду вынуждает человечество искать альтернативу двигателю внутреннего сгорания (ДВС). Он отверг как несостоятельный аргумент противников электромобилей, заявляющих, что энергию для них вырабатывают, в том числе, ТЭС путем сжигания углеводородов.

"На теплоэлектростанциях КПД от топлива гораздо выше, чем в двигателе внутреннего сгорания. КПД ДВС – это 30%, и выше не поднять. То есть только 30% энергии топлива в ДВС передается в движение, а все остальное – в атмосферу", – напомнил Вячеслав Субботин.

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