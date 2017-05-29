Мнение о "безальтернативности" Порошенко: все может измениться в одночасье

Прошло три года с момента избрания Петра Порошенко президентом Украины. Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, почему в украинских СМИ именно сейчас начали говорить о "безальтернативности" украинского лидера.

На Украине спустя три года после избрания Петра Порошенко президентом страны многие аналитики говорят о том, что ему нет альтернативы в качестве главы государства, пишет украинское интернет-издание СТРАНА.ua.

Петр Порошенко выиграл внеочередные выборы президента Украины 25 мая 2014 года в первом туре. Выборы состоялись по решению Верховной рады в связи с отстранением ею Виктора Януковича от должности президента. Очередные выборы на Украине должны состояться в 2019 году. В последние месяцы в ряде украинских СМИ высказывалось предположение, что уже в текущем году не исключена возможность досрочных парламентских, а возможно, и президентских выборов из-за низкого рейтинга обеих ветвей власти.

Последний соцопрос группы "Рейтинг", который цитирует СТРАНА.ua, показывает, что 82% опрошенных граждан Украины не удовлетворены деятельностью Порошенко на посту президента. Целиком одобряют работу главы государства только 3% респондентов. В то же время издание пишет, что в последнее время многие даже скептически настроенные к Порошенко эксперты внезапно заговорили о том, что альтернатива ему в качестве президента отсутствует.

Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Петр Порошенко все же не единственный претендент на пост президента. Он считает, что до очередных президентских выборов на Украине еще многое может измениться.

"Не думаю, что Порошенко такой уж безальтернативный президент Украины. До выборов еще далеко, и говорить о переизбрании Порошенко в ситуации, когда на Украине все меняется буквально каждый день, пока не стоит. Потому что Порошенко не единственный кандидат на украинский престол и все еще может измениться в одночасье. Говорить о перспективах Порошенко на выборах президента можно будет тогда, когда эти выборы уже начнутся, когда будет активная избирательная кампания", – сказал Максим Жаров.

Вместе с тем, несмотря на низкий рейтинг украинского президента, сохранение статус-кво выгодно для многих на Украине и за ее пределами.

"Очень многим на Украине, в других странах выгоден Порошенко, потому что он может сохранять некий статус-кво, когда принципиально ничего не меняется. Такой шаткий статус-кво, когда ни туда ни сюда, ни правым ни левым, ни вашим ни нашим. Балансируя на грани, Порошенко удается поддерживать статус-кво, за который и "хватаются" в различных странах. Поэтому сейчас и возникли разговоры о "безальтернативности" Петра Порошенко как президента Украины, и, думаю, пик этих разговоров еще впереди", – сказал Максим Жаров.

По его мнению, решающее значение в определении "перспективных" кандидатов на пост президента Украины на следующий срок будет иметь мнение ЕС и США.

"Думаю, что (экс-премьер Арсений) Яценюк вполне может рассматриваться и как кандидат на пост главы Нацбанка Украина, и как кандидат на пост президента. Потому что это человек, с которым привыкли иметь дело и в ЕС, и в США. В принципе, для основных "держателей пакета акций" в проекте "Украина" Яценюк понятен. Поэтому у него возникает возможность стать сменщиком Порошенко на посту президента Украины. Как ни странно, но по той же причине и (другой экс-премьер) Юлия Тимошенко является претендентом на место Порошенко. С ней тоже знакомы на Западе и, несмотря на то, что она "вышла из моды" на Украине и ее лучшие времена в украинской политике уже прошли, она по-прежнему понимаема и принимаема на Западе. А это едва ли не ключевое условие успешного кандидата в президенты Украины", – заключил политолог.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.