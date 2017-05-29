Эксперт: у НАТО в отношении России – лишь робкие благие намерения

В НАТО заявляют, что ищут подходы и методы по проведению содержательного диалога с Россией. Эксперт Виктор Надеин-Раевский в эфире радио Sputnik выразил мнение, что пока со стороны альянса не видно конструктивных шагов в сторону РФ.

НАТО не желает провоцировать конфликт с Россией, заявила заместитель генерального секретаря альянса Роуз Готтемюллер. Выступая в Тбилиси на пленарном заседании сессии Парламентской ассамблеи НАТО, она сказала, что альянс ищет подходы по проведению содержательного диалога с Россией, но желает "развернуть эту страну к миру".

Вместе с тем, председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли заявил, что Грузия заслужила свое право стать членом Североатлантического альянса. Такого же курса держится официальный Тбилиси.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский в эфире радио Sputnik выразил мнение, что пока со стороны альянса не видно конструктивных шагов в отношении РФ.

"Начнем с того, что Москва не поворачивалась к войне. А все остальное – это придумки и пропагандистские клише. В их рамках и выдерживаются все эти натовские заявления. Наши отношения дошли до такой степени, что не просматривается никакого их улучшения. А НАТО хотелось бы, не сделав ни шага навстречу, кроме словесных заявлений, добиться от России согласия на – давайте называть вещи своими именами – оккупацию натовскими государствами остатков территории бывшего Советского Союза – ведь туда вводятся натовские войска. И здесь у них на очереди Украина и Грузия. Но я пока не вижу от НАТО конструктивных шагов в отношении России. Некоторые заявления – да, внушают надежду, но пока все говорит о робких благих намереньях. НАТО должно отказаться от прямой угрозы России, угрозы ее территории. Но пока эта угроза существует", – сказал Виктор Надеин-Раевский.

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