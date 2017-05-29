Политолог: США продолжат политику "кнута и пряника" в отношении КНДР

США и Япония усилят давление на КНДР после очередного запуска Северной Кореей баллистической ракеты. В эфире радо Sputnik политолог Георгий Толорая выразил мнение, что США пришла пора отказываться от старой политики в отношении КНДР.

Японское агентство Киодо сообщило, что министр иностранных дел Японии Фумио Кисида и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили по телефону очередной ракетный запуск КНДР. Стороны договорились усилить давление на Северную Корею. Стороны также достигли договоренности требовать от Китая, чтобы тот играл большую роль в вопросе урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

В понедельник КНДР осуществила очередной пуск ракеты с восточного побережья страны из района города Вонсан. Ракета пролетела 6 минут, преодолев расстояние в 450 километров, и упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата.

В эфире радио Sputnik директор Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН, профессор МГИМО Георгий Толорая выразил мнение, что США по инерции продолжат наращивать давление на КНДР, хотя эта политика не приводит к успеху.

"Публично объявляется, что, если посильнее надавить на (лидера Северной Кореи) Ким Чен Ына, то он задумается и скажет, что не будет строить ядерную бомбу. Это, конечно, детские разговоры. Раньше подспудно была идея о том, что удушение Северной Кореи приведет к коллапсу режима, народным бунтам и т.д. Но сейчас это вроде бы тоже не ставится в виде реальной задачи. Просто по инерции идет наращивание давления, чтобы ослабить Северную Корею, чтобы режим "замкнулся внутрь". Зачем это делается – не вполне понятно с точки зрения конечной цели. Ведь чем больше на режим давишь, тем быстрее он развивает свой военный потенциал и милитаризируется", – сказал Георгий Толорая.

Он добавил, что сейчас для США важнее всего определиться с тем, чего они хотят добиться от Северной Кореи.

"Все 25 лет США не могут сформулировать, чего они хотят от Северной Кореи. Вообще-то они хотят, чтобы ее не было на свете. Но понимают, что в нынешних условиях без большой войны это невозможно. Тогда нужно, чтобы Северная Корея хотя бы отказалась от ядерной программы. При этом американцы не хотят идти на уступки. Как только американцы сформулируют, чего они хотят от Северной Кореи, тогда может начаться какой-то прогресс", – считает Георгий Толорая.

Политолог уверен, что и при президенте Дональде Трампе США сохранят старую политику в отношении КНДР.

"Каждый президент США приходит с большим "замахом" на северокорейскую ситуацию, но потом "съезжает" на то, что и было: политика "кнута и пряника". У одного чуть больше "кнута", у другого – "пряника", но в итоге ничего не меняется. Меняется только то, что Северная Корея все дальше продвигается в ядерной программе, а это опасно для всех", – полагает Георгий Толорая.

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