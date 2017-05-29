Олейник: Киев превратил "дело Януковича" в шоу

Оболонский районный суд Киева возобновил предварительное заседание по делу против экс-президента страны Виктора Януковича, которого на Украине обвиняют в госизмене. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Участие бывшего президента Украины Виктора Януковича в судебном заседании по делу о государственной измене в режиме видеоконференции с киевским судом невозможно без соответствующего запроса украинской стороны. Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк. По его словам, защите непонятно, почему украинская сторона не направляет РФ соответствующий запрос. Адвокат считает, что, возможно, обвинение боится услышать показания Януковича в суде.

Оболонский районный суд приступил к рассмотрению дела Януковича о госизмене 4 мая. Ранее киевский суд отказался направлять в Россию запрос о предоставлении международно-правовой помощи в организации участия Януковича в режиме видеосвязи из Ростовского областного суда РФ.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Должен быть запрос министерства юстиции, подключена судебная система – все эти процедуры очень важны для того, чтобы впоследствии никто не отменил показания, данные Януковичем. Потому что если будут нарушены процедурные вопросы, то может быть подвергнуто сомнению и содержание самих показаний. Почему украинская власть их боится? Янукович пока молчит, но он ранее говорил о том, что у него есть несколько папок (с материалами о беспорядках в Киеве в 2014 году – ред.). Возможно, у него есть информация, компромат, и в ходе судебного заседания он может сделать заявление в отношении того же (президента Украины Петра) Порошенко или других лиц. Следовательно, Киев вынужден будет проводить расследование. А им хотелось бы провести заочное осуждение Януковича – без его участия", – сказал Владимир Олейник.

По его мнению, киевские власти намерено затягивают судебное разбирательство.

"Киев интересует сам процесс, а не результат. Им нужно тянуть дело, постоянно держать его в заголовках. Они понимают, что сегодня им бы только "ночь простоять да день продержаться". В данном случае – это шоу, которое они дают украинскому обществу: мол, мы скоро вынесем приговор. Но чем больше времени проходит, тем дальше они от приговора", – отметил Владимир Олейник.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.

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