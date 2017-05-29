США
29.0529 мая18:19МСК
USD56.71-0.05
EUR63.37-0.30
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Олейник: Киев превратил "дело Януковича" в шоу

17:3729.05.2017
(обновлено: 17:38 29.05.2017)
0440
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСудья на заседании Оболонского районного суда Киева, где рассматривается дело Виктора Януковича. 4 мая 2017Судья на заседании Оболонского районного суда Киева, где рассматривается дело Виктора Януковича. 4 мая 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Оболонский районный суд Киева возобновил предварительное заседание по делу против экс-президента страны Виктора Януковича, которого на Украине обвиняют в госизмене. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Участие бывшего президента Украины Виктора Януковича в судебном заседании по делу о государственной измене в режиме видеоконференции с киевским судом невозможно без соответствующего запроса украинской стороны. Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк. По его словам, защите непонятно, почему украинская сторона не направляет РФ соответствующий запрос. Адвокат считает, что, возможно, обвинение боится услышать показания Януковича в суде.

Судьи на заседании Оболонского районного суда Киева, где рассматривается дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Политик: на суде над Януковичем Киев лишь покажет свою "беззубость"

Оболонский районный суд приступил к рассмотрению дела Януковича о госизмене 4 мая. Ранее киевский суд отказался направлять в Россию запрос о предоставлении международно-правовой помощи в организации участия Януковича в режиме видеосвязи из Ростовского областного суда РФ.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.       

"Должен быть запрос министерства юстиции, подключена судебная система – все эти процедуры очень важны для того, чтобы впоследствии никто не отменил показания, данные Януковичем. Потому что если будут нарушены процедурные вопросы, то может быть подвергнуто сомнению и содержание самих показаний. Почему украинская власть их боится? Янукович пока молчит, но он ранее говорил о том, что у него есть несколько папок (с материалами о беспорядках в Киеве в 2014 году – ред.). Возможно, у него есть информация, компромат, и в ходе судебного заседания он может сделать заявление в отношении того же (президента Украины Петра) Порошенко или других лиц. Следовательно, Киев вынужден будет проводить расследование. А им хотелось бы провести заочное осуждение Януковича – без его участия", – сказал Владимир Олейник.

По его мнению, киевские власти намерено затягивают судебное разбирательство.

"Киев интересует сам процесс, а не результат. Им нужно тянуть дело, постоянно держать его в заголовках. Они понимают, что сегодня им бы только "ночь простоять да день продержаться". В данном случае – это шоу, которое они дают украинскому обществу: мол, мы скоро вынесем приговор. Но чем больше времени проходит, тем дальше они от приговора", – отметил Владимир Олейник. 

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена