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Мнение: стремление Грузии в НАТО – это антироссийский проект

16:2029.05.2017
(обновлено: 16:21 29.05.2017)
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© РИА Новости / Александр ИмедашвилиПерейти в фотобанкАкция против вступления Грузии в НАТОАкция против вступления Грузии в НАТО
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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Премьер Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что у страны есть все инструменты для подготовки к вступлению в НАТО. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Артур Атаев, для Грузии путь в НАТО – это попытка вернуть Южную Осетию и Абхазию.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает, что у страны есть все инструменты для подготовки к вступлению в НАТО. 

Грузия впервые принимает в своей столице весеннюю сессию Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО, которая проходит с 26 по 29 мая. "Приняли весеннюю сессию ПА НАТО. Грузия имеет все практические инструменты, чтобы готовиться к вступлению в НАТО", – написал Квирикашвили 29 мая в Twitter. 

Американские военные во время учений НАТО в Грузии
© AP Photo / Shakh Aivazov
Роман Грузии с НАТО перешел в решающую стадию. Надеются в Тбилиси

В понедельник Парламентская ассамблея НАТО на пленарной сессии в Тбилиси приняла декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Грузии. В декларации отмечается, что ПА НАТО призывает парламент и правительство Грузии усилить независимую судебную систему, сохранить возможность свободы слова в СМИ, углубить диалог и снизить напряжение с оппозиционными партиями.

В эфире радио Sputnik кандидат политических наук, политолог Артур Атаев выразил мнение, что вхождение Грузии в НАТО – это, прежде всего, проект, носящий антироссийскую направленность.

"Судя по действиям НАТО в регионе, а именно в Грузии, которая является на сегодня опорным пунктом военного блока в Закавказье, можно с уверенностью говорить, что в целом это – антироссийский проект. По крайней мере, процентов на 70. Хотел бы обратить внимание на заявление президента (Грузии Георгия Маргвелашвили), которое прозвучало буквально два дня назад. Он сказал, что "мы терпеливо ожидаем те минуты, когда Евросоюз и НАТО решат стать более сильными и стойкими", имея в виду контекст принятия Грузии в НАТО. По его мнению, если НАТО и Евросоюз станут сильнее, то они примут в свои ряды и Грузию", – сказал Артур Атаев.

Он считает, что в Тбилиси возлагают надежды на НАТО в том, что блок поможет Грузии вернуть Южную Осетию и Абхазию. 

"В своем недавнем заявлении (президент Грузии) Маргвелашвили сделал акцент на аспекте "территориальной целостности Грузии". Фактически мы четко прослеживаем здесь следующую тенденцию: путь Грузии в НАТО – это возвращение тех территорий, которые, по их мнению, они потеряли незаслуженно. Имеются в виду Южная Осетия и Абхазия", – считает политолог.  

Артур Атаев добавил, что заявления в адрес России о том, чтобы она отказалась от признания Абхазии и Южной Осетии, превратились в Грузии в обычную политическую риторику.

"Это обычная риторика, которую необходимо поддерживать грузинскому политическому истеблишменту. Но можно с уверенностью говорить о том, что определенная часть населения смирилась с фактической, юридической и даже международной потерей Абхазии и Южной Осетии. В деятельности Комиссии Грузия-НАТО, которая действует в регулярном режиме, принимают участие такие высокие натовские функционеры, как (Йенс) Столтенберг и (Александр) Вершбоу, и они тоже регулярно об этом заявляют. Но эти заявления уходят в "политический песок". Они уже неспособны продуцировать политическое действие. Данность другая – на Южном Кавказе не три государства, а пять", – заключил Артур Атаев.

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