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Мнение: высылка российских дипломатов из Эстонии никогда не забудется

14:4729.05.2017
(обновлено: 14:52 29.05.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в МосквеЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИД РФ пообещал ответить Эстонии на высылку двух российских дипломатов. Дипломат Александр Вавилов в эфире радио Sputnik отметил, что реакция российского ведомства полностью соответствует установившейся практике дипломатических отношений.

Высылка российских дипломатов из Эстонии не останется без ответа, заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов.

"Мы уже заявление делали о том, что этот провокационный акт эстонских властей не останется без ответа. Еще раз могу подтвердить, что он не останется без ответа. В отношениях между государствами всегда действует принцип взаимности", – сказал он журналистам, отвечая на вопрос, будет ли РФ высылать в ответ эстонских дипломатов.

Решение о высылке двух российских дипломатов Таллин принял в минувшую пятницу. Генкосул в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Сергей Сургаев должны покинуть страну до конца марта.

Генеральное консульство РФ в Нарве, Эстония
© РИА Новости / Сергей Степанов
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Политолог: не исключаю, что высылка дипломатов РФ из Эстонии – провокация

Причины такого решения не сообщаются. В Министерстве иностранных дел России назвали высылку дипломатов очередным недружественным и ничем не обоснованным актом, который не останется без ответа.

Дмитрий Казеннов возглавлял российское генконсульство в Нарве с октября 2015 года. Дипломат владеет персидским и английским языками, имеет дипломатический ранг советника первого класса. Казеннов работал на различных должностях в дипмиссиях в Афганистане и Индии, а с 2004 года возглавлял отдел в консульском департаменте МИД.

Андрей Сургаев работал в генконсульстве в должности консула-советника.

Профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов в эфире радио Sputnik отметил, что реакция МИД РФ на высылку российских дипломатов из Эстонии соответствует установившейся практике.

"С давних времен в дипломатии существует принцип взаимности: если вам что-то делают – хорошее или плохое – вы имеете полное право ответить взаимностью. Это обычная практика, никаких экстраординарностей здесь нет. То есть сейчас мы имеем полное право объявить и эстонских дипломатов персонами нон грата. Кроме того, здесь есть такое понятие как историческая память – если такой инцидент произошел, он никогда не забудется. Поэтому реакция российского МИД вполне обоснованная, правомерная и соответствует той практике дипломатических отношений, которую выработала история и сама жизнь подсказывает", – сказал Александр Вавилов в эфире радио Sputnik.

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