Мнение: высылка российских дипломатов из Эстонии никогда не забудется

Высылка российских дипломатов из Эстонии не останется без ответа, заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов.
"Мы уже заявление делали о том, что этот провокационный акт эстонских властей не останется без ответа. Еще раз могу подтвердить, что он не останется без ответа. В отношениях между государствами всегда действует принцип взаимности", – сказал он журналистам, отвечая на вопрос, будет ли РФ высылать в ответ эстонских дипломатов.
Решение о высылке двух российских дипломатов Таллин принял в минувшую пятницу. Генкосул в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Сергей Сургаев должны покинуть страну до конца марта.
Причины такого решения не сообщаются. В Министерстве иностранных дел России назвали высылку дипломатов очередным недружественным и ничем не обоснованным актом, который не останется без ответа.
Дмитрий Казеннов возглавлял российское генконсульство в Нарве с октября 2015 года. Дипломат владеет персидским и английским языками, имеет дипломатический ранг советника первого класса. Казеннов работал на различных должностях в дипмиссиях в Афганистане и Индии, а с 2004 года возглавлял отдел в консульском департаменте МИД.
Андрей Сургаев работал в генконсульстве в должности консула-советника.
Профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов в эфире радио Sputnik отметил, что реакция МИД РФ на высылку российских дипломатов из Эстонии соответствует установившейся практике.
"С давних времен в дипломатии существует принцип взаимности: если вам что-то делают – хорошее или плохое – вы имеете полное право ответить взаимностью. Это обычная практика, никаких экстраординарностей здесь нет. То есть сейчас мы имеем полное право объявить и эстонских дипломатов персонами нон грата. Кроме того, здесь есть такое понятие как историческая память – если такой инцидент произошел, он никогда не забудется. Поэтому реакция российского МИД вполне обоснованная, правомерная и соответствует той практике дипломатических отношений, которую выработала история и сама жизнь подсказывает", – сказал Александр Вавилов в эфире радио Sputnik.
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