Мнение: опасения в Европе из-за "безвиза" с Украиной имеют под собой почву

В ЕС после ввода "безвиза" опасаются наплыва украинских трудовых мигрантов, пишет FT. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил, что этому наплыву способствует политика не только Киева.

После введения безвизового режима с Украиной некоторые европейские страны опасаются, что увидеть украинских трудовых мигрантов можно будет не только в Польше, сообщает британская газета Financial Times.

Как отмечает издание, на едва ли не самое крупное миграционное движение в Европе – с Украины в Польшу – обращают мало внимания. Наплыв украинских мигрантов оказался выгодным для польских властей. Варшава использует его, чтобы отбиться от критики Брюсселя за отказ участвовать в распределении квот по беженцам с Ближнего Востока, говорится в статье. Однако в странах Западной Европы обеспокоены тем, что после предоставления украинцам безвизового режима подобный приток украинских мигрантов уже со следующего месяца будет наблюдаться не только в Польше.

По мнению политолога, заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, эти опасения оправданы.

"Эти опасения имеют под собой почву. Несмотря на то, что Евросоюз принял специальные нормативные решения, которые должны предотвратить наплыв гастарбайтеров, очевидно, что со стороны украинских граждан будет предприниматься множество попыток использовать безвизовый режим для того, чтобы остаться в Европе. Уже сейчас сотни тысяч украинцев ищут работу в странах ЕС, и очевидно, что введение безвизового режима существенно стимулирует стремление украинских граждан к тому, чтобы попасть в Европу. Это стремление понятно – украинская экономика находится в тяжелейшем кризисе, на который накладываются политические и военно-политические проблемы. В этой ситуации работа за рубежом – это не просто прихоть, а реальная возможность избежать социальных проблем, нищеты, которые характерны для Украины", – сказал Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik.

Кроме того, украинское руководство предпринимает попытки запретить своим гражданам выезжать в Россию на заработки, отметил политолог. Совпадение этих двух тенденций, по его мнению, лишь усилит вероятность того, что значительная часть украинцев устремится в страны ЕС.

"Не секрет, что миллионы украинцев работают в России. Если украинское правительство создаст режим запрета для работы в России, то украинским гражданам ничего не останется, как устремиться с востока на запад, то есть искать работу в Польше, в Германии, во Франции, в Великобритании. Это результат той политики, которую сейчас проводит Киев и косвенным образом – Евросоюз", – подчеркнул Владимир Шаповалов.

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