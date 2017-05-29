Эксперт о заявлении Турчинова: "куда конь с копытом, туда и рак с клешней"

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов призвал создать на границе с Россией "непреодолимую крепость". Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов, в подобных планах Киева нельзя исключать коррупционную составляющую.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал украинских пограничников построить на востоке страны "непреодолимую крепость". Об этом он заявил в своем поздравлении ко Дню пограничника, которое опубликовано на сайте СНБО.

По словам Турчинова, на западе Украины границу необходимо обустроить "по европейским стандартам". "А на востоке – создать непреодолимую крепость. Убежден, что наши пограничники достойно выполнят все задачи, которые поставила страна!", – говорится в сообщении.

В мае 2015 года Арсений Яценюк, тогда занимавший пост премьера Украины, заявил о начале строительства "реальной госграницы" с Россией. Проект назвали "Стена", позже по предложению самого премьера переименовали в "Европейский вал". Несмотря на громкое название, фортификационное сооружение представляет собой сочетание канав и забора из сетки. В Раде "Стену" Яценюка назвали "ямой стоимостью четыре миллиарда гривен".

В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов отметил, что внешне Украина пытается повторить опыт США по обустройству границы с Мексикой – но по сути ситуации совершенно разные. Плюс к этому, по его мнению, в случае с Украиной нельзя исключать коррупционную составляющую.

"Есть хорошая русская поговорка: "куда конь с копытом, туда и рак с клешней". Президент США Дональд Трамп объявил о строительстве непреодолимой стены на границе с Мексикой, теперь Турчинов тоже будет создавать стену на границе. Граница с (самопровозглашенными) ДНР и ЛНР все-таки не такая большая, а общая протяженность с Россией – две с половиной тысячи километров. Дональд Трамп сказал, что заставит Мексику платить за строительство этой стены. А Турчинов надеется, что Россию обяжет давать деньги? Строят уже два года, и один из депутатов (украинского парламента) сказал, что это не стена, а "огородная решетка". Поэтому еще добавят денег, надо же ребятам откуда-то доходы свои пополнять", – сказал Юрий Светов.

Политолог добавил, что заявление о создании "неприступной крепости" на границе Украины с Россией полностью укладывается в русло действий киевских властей.

"Если посмотреть на логику последних действий Порошенко, то это – полное отгораживание от России. Попытка создать впечатление, что Россия для Украины вообще не существует. Строительство этой стены как раз в русле этих действий. Тем более что Турчинов, как известно – один из идеологов Майдана и один из самых радикальных противников России", – заключил Юрий Светов.

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