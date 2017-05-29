Политолог: обвинения в адрес России – это "плата" Черногории за вход в НАТО

МИД Черногории обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в Подгорице пытаются продемонстрировать Североатлантическому альянсу свое желание разорвать прежние связи.

Глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия "сильно вмешалась во внутренние дела" страны и пыталась препятствовать намерению властей республики вступить в Североатлантический альянс, сообщило "Радио и телевидение Черногории".

"Россия открыто вмешивалась в наши внутриполитические вопросы, на что мы, конечно, смотрели без одобрения. Россия в последние два-три года проводит политику сфер интереса и выступает против расширения НАТО. Мы решили свои основные цели определять сами, и были удивлены, насколько сильно Россия вмешалась и, конечно, мы защищались", – сказал Дарманович.

Черногория в минувший четверг впервые участвовала в саммите НАТО после ратификации соглашения о вступлении в Североатлантический альянс перед окончательной процедурой получения членства 5 июня.

Ранее глава МИД Черногории заявлял, что его страна не видит в России "пример демократической системы", и что Москва пытается "препятствовать и ослаблять НАТО и разделять ЕС", в том числе – на Балканах.

В конце апреля МИД России заявил, что Москва оставляет за собой право принимать решения по защите своей национальной безопасности в связи с решением парламента Черногории о вступлении в НАТО. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, те, кто голосовал в Скупщине (парламенте) Черногории за вступление в НАТО под предлогом мнимой российской угрозы, берут на себя ответственность за последствия "реализации планов внешних сил, стремящихся углубить существующие в Европе и на Балканах разделительные линии".

Политолог Владимир Киреев считает заявления главы МИД Черногории популистским. По его мнению, Черногория всячески пытается продемонстрировать НАТО свое желание разорвать прежние связи.

"Исторически Черногория очень доброжелательно относилась к России, наши страны и народы связывают этнические, культурные, религиозные отношения. Кроме того, Черногория демонстрирует разрыв отношений с Сербией, которая имеет доброжелательные отношения с Россией. Необходимость для Черногории разорвать свои предыдущие связи является своего рода платой за вход в НАТО. Но стоит отметить, что это расходится с интересами самого черногорского населения, которое продемонстрировало свое мнение выступлением десятков тысяч людей против вступления в блок НАТО", – сказал Владимир Киреев в эфире радио Sputnik.

По мнению политолога, Черногория может утратить для россиян свою туристическую привлекательность.

"Думаю, что наши отношения будут очень осложнены. Нахождение российских граждан в Черногории теперь будет небезопасным, на людей может быть оказано давление. Поэтому Черногория потеряет свою туристическую привлекательность", – считает Владимир Киреев.

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