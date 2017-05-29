Эксперт о "создателях" WannaCry: в США пытаются "отвести огонь" от себя

Американские специалисты по кибербезопасности считают, что создатели вируса-вымогателя WannaCry – выходцы из южных регионов КНР, Гонконга, Тайваня или Сингапура. Эксперт Леонтий Букштейн в эфире радио Sputnik прокомментировал эти предположения.

Специалисты в области кибербезопасности считают, что создатели вируса-вымогателя WannaCry были выходцами из южных регионов КНР, Гонконга, Тайваня или Сингапура, пишет издание South China Morning Post.

Лингвокриминалистический анализ показал, что программа была написана носителем китайского языка, причем его южного диалекта, утверждают эксперты американской компании Flashpoint.

По данным фирмы, одна характерная опечатка позволяет утверждать, что текст сообщения, которое появлялось на экранах зараженных компьютеров, изначально был составлен на китайском, а затем переведен на английский. На основе англоязычной версии с помощью программ автоматизированного перевода были получены тексты на еще 26 языках.

Кроме того, сообщение на китайском языке содержит диалектный вариант слова "неделя" (libai), который чаще всего используется в южной части страны и на близлежащих островах, считают американские специалисты.

Профессор китайского языка Университета Цзимэй заявил изданию, что наличие одного диалектного слова в тексте вряд ли может служить надежным доказательством, так как выражение libai используется и в северной части страны.

Масштабная кибератака по всему миру 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах.

Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн в эфире радио Sputnik напомнил, какая именно программа предположительно была взята за основу создателями данного вируса.

"Я бы у этих американских специалистов спросил, как они относятся к вредоносной программе Агентства национальной безопасности США Eternal Blue? Ведь она, как предполагается, лежит в основе этого вируса. Вот в чем "фишка". Американцам надо оправдаться, вот они и кричат: "Держи вора!". Им нужно отвести огонь от себя и указать вектор – кого нужно подозревать. И здесь нужно вспомнить о противостоянии США и КНР, американцам нужно указать, что, мол, в этом регионе не все стабильно. А что касается языка, так это легко подделывается из любой точки мира, поэтому это не повод для выводов. На эту тему можно рассуждать сколько угодно. Но я бы посмотрел на вредоносные программы АНБ – как их выкладывали, ни о чем не думая. Ведь всегда найдется желающий взять нож, который лежит без присмотра, и размахивать им где угодно", – сказал Леонтий Букштейн.

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