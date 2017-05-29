Политолог: планы США по Украине могут дать новый "импульс" отношениям с РФ

Белый дом планирует перезапустить переговоры по Украине с Россией, пишут СМИ. Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что США и РФ вполне могут достигнуть компромиссных позиций по украинскому вопросу.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует перезапустить переговоры с Россией по мирному урегулированию на востоке Украины, сообщила газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников и сторонних экспертов.

Отмечается, что для госсекретаря Рекса Тиллерсона Украина – возможность дать толчок пока терпящему провал плану Трампа наладить отношения с Россией.

"Хотя все еще находится на ранних стадиях, идея Тиллерсона заключается в том, чтобы перезапустить версию мирных переговоров, в которые в прошлом году вступила администрация Барака Обамы, с надеждой, что благодаря новым обстоятельствам и лицам удастся достичь лучшего результата", – пишет газета.

По данным издания, Тиллерсон уже обсудил инициативу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Помимо этого идет "активный межведомственный процесс" по планированию новой стратегии, в чем также задействовано ведомство вице-президента США Майкла Пенса.

Сообщается, что Тиллерсон хочет назначить специального посланника от госдепартамента для переговоров по Украине. Он, в том числе, будет поддерживать дипломатический канал с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Ранее эти переговоры с американской стороны вела помощник госсекретаря по Европе и Евразии Виктория Нуланд. Последние переговоры Сурков – Нуланд прошли в октябре 2016 года, в ноябре новым президентом США был избран Трамп.

Политолог Денис Денисов считает, что уходом предыдущей администрации США "на украинском направлении" образовался определенный вакуум.

"Начиная с избрания Трампа президентом США, этот вопрос не один раз обсуждался. В предыдущей администрации эту роль выполняла Виктория Нуланд, которая после избрания Трампа покинула госдепартамент, и остался, соответственно, вакуум. Сразу после выборов в США были определенные надежды, что в первую очередь в рамках формирования команды Трампа будет назначен человек, отвечающий за украинское направление. Но в связи с целым рядом ситуаций, фактов, которые сопровождали и сопровождают формирование команды Трампа, этот вопрос был отложен на неопределенное время", – сказал Денис Денисов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Россия и США вполне могут достигнуть позитивных подвижек в украинском вопросе.

"Очень хорошо, что сейчас появляется все больше сообщений, что в администрации Трампа очень серьезно подходят к этому вопросу. И что в ближайшее время появится человек, который, вполне возможно, сможет придать новый импульс и двусторонним отношениям по проблеме конфликта на Донбассе, а также постарается эффективно работать, прежде всего, с российской стороной, чтобы позиции по данному вопросу были компромиссными. Ведь если будет достигнут компромисс в переговорах между США и Россией, то американские партнеры могут оказать давление на Киев, чтобы он начал выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений", – отметил политолог.

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