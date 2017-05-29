Мнение о предстоящей встрече Путина и Макрона: пришло время многое поменять

29 мая состоится первая встреча президентов России и Франции, переговоры пройдут во дворце Большой Трианон в Версале. Политолог Владимир Брутер в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это во многом символично.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал в интервью изданию Le Journal du Dimanche о том, как он относится к России, ее президенту Владимиру Путину и своему американскому коллеге Дональду Трампу.

"Я отношусь к России с уважением, и я приглашаю Владимира Путина во Францию в рамках трехсотлетних дипломатических отношений", — отметил Макрон. По словам французского лидера, он настроен на "требовательный диалог" со своим российским коллегой, в ходе которого будут затронуты все актуальные темы.

Президент Франции также рассказал о жестком рукопожатии, которым обменялся с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на саммите "Большой семерки" в Италии. По словам Макрона, "это было не случайно, это был момент истины". Он подчеркнул, что крепкое рукопожатие показывает, что оба лидера "не намерены идти даже на символические, мелкие уступки".

"В ходе двусторонних переговоров я не уступаю позиций. Так и нужно заставлять уважать себя", — считает глава государства.

С этими заявлениями Макрон выступил перед своей первой встречей с Владимиром Путиным в Париже, которая запланирована на 29 мая. В понедельник, 22 мая, в пресс-службе российского президента официально подтвердили, что он получил приглашение посетить столицу Франции.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер в эфире радио Sputnik обратил внимание на слова французского лидера о "требовательном диалоге".

"Думаю, что заданный им тон говорит, прежде всего, о том, что ему хочется, а не о том, что будет на самом деле. Макрон говорит о жесткости позиции, не имея позиции. Это попытка показать себя сильным лидером. Вопросы Украины и Сирии на переговорах будут затронуты настолько, насколько французская сторона в этом компетентна. В целом, думаю, стороны уделят наибольшее внимание комплексу российско-западных отношений", — сказал Владимир Брутер.

Планируется, что встреча лидеров пройдет во дворце Большой Трианон в Версале. По мнению политолога, это во многом символично.

"В будущем году – столетие окончания Первой мировой войны, ее итоги были подведены в Версале. Вся система договоров определила ситуацию в Европе на следующее двадцатилетие. Мне кажется, что это может быть симптоматичным. Думаю, что в Европе пришло время многое поменять. В первую очередь Западной Европе нужно понять, что без России, без устойчивых и серьезных отношений с Россией не может быть безопасности Европы. Кроме того, придется понять, что украинскую проблему нужно как-то решать, поскольку эта проблема всегда будет портить эти отношения. Наконец, предстоит понять, что попытка сдерживать Россию со стороны западноевропейцев контрпродуктивна, она приводит к тому, что Россия удаляется от Европы. А это делает Европу слабее", — отметил политолог.

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