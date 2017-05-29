США
29.0529 мая09:56МСК
USD56.76+0.69
EUR63.67+0.66
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение о предстоящей встрече Путина и Макрона: пришло время многое поменять

09:4029.05.2017
(обновлено: 09:55 29.05.2017)
0210
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон после церемонии инаугурации в ПарижеПрезидент Франции Эммануэль Макрон после церемонии инаугурации в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
29 мая состоится первая встреча президентов России и Франции, переговоры пройдут во дворце Большой Трианон в Версале. Политолог Владимир Брутер в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это во многом символично.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал в интервью изданию Le Journal du Dimanche о том, как он относится к России, ее президенту Владимиру Путину и своему американскому коллеге Дональду Трампу.

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Мнение: встреча Путина и Макрона поможет "растопить холодок" между странами

"Я отношусь к России с уважением, и я приглашаю Владимира Путина во Францию в рамках трехсотлетних дипломатических отношений", — отметил Макрон. По словам французского лидера, он настроен на "требовательный диалог" со своим российским коллегой, в ходе которого будут затронуты все актуальные темы.

Президент Франции также рассказал о жестком рукопожатии, которым обменялся с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на саммите "Большой семерки" в Италии. По словам Макрона, "это было не случайно, это был момент истины". Он подчеркнул, что крепкое рукопожатие показывает, что оба лидера "не намерены идти даже на символические, мелкие уступки".

"В ходе двусторонних переговоров я не уступаю позиций. Так и нужно заставлять уважать себя", — считает глава государства.

Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Эксперт о разговоре Путина и Макрона: потепление отношений – отдельная тема

С этими заявлениями Макрон выступил перед своей первой встречей с Владимиром Путиным в Париже, которая запланирована на 29 мая. В понедельник, 22 мая, в пресс-службе российского президента официально подтвердили, что он получил приглашение посетить столицу Франции.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер в эфире радио Sputnik обратил внимание на слова французского лидера о "требовательном диалоге".

"Думаю, что заданный им тон говорит, прежде всего, о том, что ему хочется, а не о том, что будет на самом деле. Макрон говорит о жесткости позиции, не имея позиции. Это попытка показать себя сильным лидером. Вопросы Украины и Сирии на переговорах будут затронуты настолько, насколько французская сторона в этом компетентна. В целом, думаю, стороны уделят наибольшее внимание комплексу российско-западных отношений", — сказал Владимир Брутер.

Планируется, что встреча лидеров пройдет во дворце Большой Трианон в Версале. По мнению политолога, это во многом символично.

"В будущем году – столетие окончания Первой мировой войны, ее итоги были подведены в Версале. Вся система договоров определила ситуацию в Европе на следующее двадцатилетие. Мне кажется, что это может быть симптоматичным. Думаю, что в Европе пришло время многое поменять. В первую очередь Западной Европе нужно понять, что без России, без устойчивых и серьезных отношений с Россией не может быть безопасности Европы. Кроме того, придется понять, что украинскую проблему нужно как-то решать, поскольку эта проблема всегда будет портить эти отношения. Наконец, предстоит понять, что попытка сдерживать Россию со стороны западноевропейцев контрпродуктивна, она приводит к тому, что Россия удаляется от Европы. А это делает Европу слабее", — отметил политолог.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена