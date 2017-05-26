Мнение: Порошенко хочет восстановить доверие украинских радикалов

Радикалы угрожают осложнить работу российских предприятий на Украине. Политолог Олег Игнатов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что украинские власти и правоохранители вновь ничего не станут предпринимать в отношении этих действий.

Организаторы торговой блокады Донбасса угрожают через две недели "максимально осложнить" работу российских предприятий на Украине, если Киеву не будут выданы пленные в Донбассе. Об этом на пресс-конференции заявил один из координаторов действий радикалов Анатолий Виногродский.

По его мнению, российские предприятия, расположенные на Украине, представляют "опасность". Радикалы также считают, что президент Петр Порошенко должен настоять на освобождении пленных в Донбассе.

Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что Киев срывает начало процесса обмена пленными между Киевом и ополченцами: украинские власти до сих пор не приняли закон об амнистии участников конфликта, что не дает возможность обменять пленных по принципу "всех на всех".

В феврале украинские радикалы объявили транспортную блокаду Донбасса, что привело к прекращению поставок угля в страну. В ответ на действия радикалов власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил грузовую блокаду уже на государственном уровне.

Политолог Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что украинские власти и на этот раз ничего не предпримут в отношении действий радикалов.

"То, что Киев до сих пор ничего не сделал в отношении блокады Донбасса, более того, присоединился к ней, говорит о том, что украинские власти заинтересованы в этом. Или у них нет возможности это прекратить. Поэтому вряд ли на этот раз украинские правоохранительные органы и силовики предпримут какие-то действия против радикалов, которые пытаются прекратить деятельность российских предприятий на Украине. Президент (Петр) Порошенко, очевидно, начал президентскую кампанию, он делает расчет на националистически настроенных избирателей, и таким образом хочет восстановить доверие среди этого круга людей. Все его последние инициативы говорят о том, что он стремится усилить разрыв отношений с Россией, ужесточить условия для российского бизнеса. И я бы не исключал, что он прямо заинтересован в введении виз с РФ", — сказал Олег Игнатов.



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