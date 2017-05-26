Политолог: на Украине возможен новый этап передела рынка

Депутат Рады Семен Семенченко заявил о блокаде предприятий украинских олигархов и возвращении их в госсобственность. Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что к национализации эта идея не имеет никакого отношения.

Депутат Верховной рады, координатор блокады Донбасса Семен Семенченко анонсировал возвращение в госсобственность предприятий крупнейших украинских олигархов, в том числе Рината Ахметова. Об этом он рассказал в интервью украинским СМИ.

Своей первой целью парламентарий назвал Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области, которая контролируется основанной Ахметовым Донецкой топливно-энергетической компанией. На вопрос о том, что именно активисты намерены сделать с предприятием, Семенченко сказал, что они "просто заберут" его в госсобственность. Он также заявил, что "нужно забирать предприятия" и у бизнесмена Дмитрия Фирташа, которые он "хапнул в двухтысячных годах".

Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что идея Семенченко не имеет отношения к национализации.

"Это слово многим нравится, но Семенченко на самом деле не имеет в виду национализацию. Это вопрос передела рынка. Национализация возможна как промежуточный этап до быстренького переоформления собственности на конкурента", – сказал Владимир Корнилов.

По его словам, на Украине такое уже не раз "обкатывалось".

"Семенченко и ему подобные уже не раз применяли свои навыки рейдерских захватов в Донбассе, "отжимали" предприятия у мелкого и среднего бизнеса, теперь вот замахнулись на крупный бизнес. За Семенченко стоит кто-то из олигархов, он-то и хочет забрать предприятия у своих конкурентов. На этот счет можно делать разные предположения, но раньше Семенченко связывали исключительно с (олигархом Игорем) Коломойским. Не буду исключать, что он не оставил своих идей расширения бизнеса после всех проблем, которые у него возникли. Не исключаю, что и (президент Украины Петр) Порошенко может быть заинтересован в отъеме целого ряда предприятий у своих прямых конкурентов. В этом смысле любой олигарх на Украине сейчас может нанять боевиков, прийти на шахту или на ТЭС и сказать: "Теперь мы тут рулим". И никакие решения судов им не указ. Так уже повелось на Украине", – отметил политолог.

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