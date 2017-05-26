Аналитик: от выплаты Киевом России долга пострадает МВФ? Да это смешно

Выплата Украиной долга перед РФ на $3 млрд поставит под удар выполнение страной программы МВФ, заявляет украинская сторона. Независимый аналитик Андрей Кипрович в эфире радио Sputnik назвал подобные разговоры несостоятельными.

Немедленная выплата Украиной долга перед Россией поставит под удар выполнение страной программы МВФ, а также реструктуризацию долга перед кредиторами. Об этом заявили представители защиты украинской стороны в ходе судебных слушаний в Высоком суде Лондона.

Высокий суд Лондона 26 мая проводит дополнительные слушания по долгу Украины перед РФ на 3 млрд долларов.

"Выплата долга сейчас поставит под удар экономику Украины, а также реструктуризацию долга и выполнение программы МВФ", – сказал юрист компании Quinn Emanuel Бэнкин Тэнки. По его словам, сложившаяся ситуация "крайне серьезна".

Высокий суд Лондона 29 марта принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам на 3 млрд долларов. Таким образом, удовлетворено ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон. Минфин РФ расценил решение суда как окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг.

Украина намерена подать апелляцию на решение суда.

Независимый аналитик Андрей Кипрович в эфире радио Sputnik выразил мнение, что заявления защиты украинской стороны несостоятельны.

"Заявления о том, что будут нарушены права третьего лица – в частности, МВФ – несостоятельны, поскольку данное лицо не привлекалось к участию в судебном заседании при вынесении данного решения, и к апелляции его привлечь нельзя. Более того, Международный валютный фонд, невзирая на дефолт, который практически был у Украины, принял решение кредитовать данное государство, несмотря на все риски, которые на тот момент были. А значит, принял на себя все обязательства, которые привели бы именно к тому, что программа кредитования МВФ была бы невыполнима в условиях признания данного суверенного долга. О чем это говорит? О том, что господа из МВФ знали, на что они шли, когда принимали это решение. И сейчас апелляция украинской стороны к тому, что пострадают интересы третьего лица, просто смешна", – сказал Андрей Кипрович.

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